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Otávio, do Cruzeiro, pode repetir feito de Dida e Gomes na Seleção Brasileira

O arqueiro de 20 anos do Cruzeiro pode ser titular pela Seleção

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/09/2026 04:15
Atualizado há 1 minutos
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Otávio treinando na Seleção
Otávio treinando na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Goleiro do Cruzeiro, Otávio poderá repetir o feito de Dida e Gomes nesta terça-feira (29), no amistoso contra a Austrália. O arqueiro pode ser o primeiro da posição na Raposa a ser titular pela Seleção Brasileira depois de 23 anos.

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O último jogador da posição a atingir esse feito foi Gomes, em 2003. Com 22 anos, ele foi convocado para a Copa Ouro da Concacaf. Naquele ano, fez parte do elenco que conquistou a histórica Tríplice Coroa.

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Naquele período, a Seleção Brasileira enviou uma equipe Sub-23 ao torneio para dar experiência aos atletas visando as Olimpíadas de 2004. A estreia de Gomes aconteceu em 11 de julho de 2003, na derrota por 1 a 0 para o México.

Se desconsiderada a partida por envolver uma equipe Sub-23, o último goleiro do Cruzeiro a ser titular da Seleção Brasileira foi Dida. O arqueiro que se tornou campeão do Mundo em 2002 fez sua estreia como titular na vitória do Brasil por 1 a 0 contra o Equador, na Copa América, em 7 de julho de 1995.

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Otávio valorizado no mercado

Destaque do Cruzeiro na temporada, o goleiro Otávio está entre os brasileiros da posição mais valorizados no mundo. O arqueiro, que despertou interesse do futebol europeu, é atualmente o quinto goleiro brasileiro com maior valor de mercado.

Segundo a plataforma Transfermarkt, o camisa 81 da Raposa é avaliado em cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 59 milhões na cotação atual).

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Otávio treinando na Seleção
Otávio treinando na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Otávio tem o mesmo valor de mercado que Ederson, que disputou as últimas três edições da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, e Lucas Perri, do Torino.

À frente do arqueiro celeste estão apenas Luíz Júnior (Villarreal), Hugo Souza (Corinthians) e Gabriel Brazão (Santos), avaliados em 12 milhões de euros, além do líder do ranking, Alisson, com valor estimado em 15 milhões de euros.

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