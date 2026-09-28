Destaque do Cruzeiro na temporada, o goleiro Otávio é um dos brasileiros de sua posição mais valorizados no mundo. O arqueiro, que esteve na mira do futebol europeu, é atualmente o quinto goleiro nascido no Brasil com maior valor de mercado.

Segundo a plataforma Transfermarkt, o camisa 81 da Raposa é avaliado em cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 59 milhões na cotação atual).

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Otávio tem o mesmo valor de mercado que Ederson, que disputou as últimas três edições da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, e Lucas Perri, do Torino.

À frente do arqueiro celeste, estão apenas Luíz Júnior (Villarreal), Hugo Souza (Corinthians) e Gabriel Brazão (Santos), avaliados em 12 milhões de euros, além do líder do ranking, Alisson, com valor estimado em 15 milhões de euros.

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No entanto, Otávio aparece como o mais jovem do top-25 da lista, com apenas 20 anos.

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Otávio já recebeu investida de clube europeu

Na última temporada, o Eintracht Frankfurt chegou a fazer contatos pelo defensor. Em 2026, o Nottingham Forest preparou uma oferta pelo jogador.

Segundo apuração do Lance!, o Nottingham Forest, equipe inglesa da Premier League, preparou uma proposta pelo goleiro. O clube britânico estaria disposto a pagar cerca de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual).

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Ao lado de Pedro Morisco, Otávio representa a renovação no gol da Seleção nos amistosos internacionais (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Com essa situação, o Cruzeiro renovou o contrato do jogador até julho de 2031 com valorização salarial. Apesar do valor de 10 milhões de euros especulado, o preço para abrir negociações com a Raposa é de cerca de 25 milhões de euros, segundo apuração do Lance!.

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Em nove meses de 2026, o goleiro Otávio viveu um roteiro surpreendente em sua vida. Quarto reserva do Cruzeiro em janeiro, o arqueiro chega a setembro sendo convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira.