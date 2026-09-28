Escalação: Ancelotti encaminha Seleção com novo goleiro e mais seis mudanças
Técnico também muda esquema e Brasil terá três jogadores no meio-campo
A Seleção Brasileira vai mesmo ter mudanças profundas na escalação para o segundo amistoso com a Austrália, marcado para a manhã desta terça-feira (29), em Brisbane. No último treino antes da partida, realizado na tarde desta segunda-feira (madrugada no Brasil) o técnico Ancelotti repetiu o time que treinara na véspera, com sete alterações e novo esquema de jogo.
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A se confirmar a escalação, a Seleção terá duas novas estreias: o goleiro Otávio, do Cruzeiro, e o meia Gabriel Bontempo, do Santos. O zagueiro Jair e o lateral Mauro Junior, que estrearam no segundo tempo no empate por 1 a 1, devem começar o jogo.
Bontempo irá se juntar a Danilo e Bruno Guimarães, dando mais força ao meio-campo. Assim, o Brasil deixa de ter a formação com dois volantes e quatro atacantes, passando a ter três jogadores em cada um desses setores.
No treino desta segunda-feira, Raphinha mais uma vez foi escalado como 9, posição em que jogou no amistoso de sexta e na qual vem tendo grande destaque no Barcelona.
A provável escalação do Brasil para encarar a Austrália tem Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Jr.
Após o empate frustrante e com mau futebol no primeiro amistoso deste novo ciclo, a Seleção quer a vitória diante da Austrália, em Brisbane, para diminuir a má impressão deixada na sexta-feira. O time de Ancelotti ainda terá um amistoso nesta Super Data Fifa, mas diante de um adversário sem nenhuma tradição no futebol: no sábado (3 de outubro), o Brasil encara a Índia, em Calcutá.
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