Paulinho, do Mirassol, responde sobre interesse do Cruzeiro

Nome em pauta no Cruzeiro para assumir o cargo de executivo de futebol, Paulinho foi direto sobre os rumores no último domingo (27). Em Uberlândia, para amistosos do Mirassol, o profissional negou que tenha recebido propostas da Raposa.

– É fruto de um trabalho, e vai haver algumas especulações, algumas situações, mas sigo no Mirassol, focado no Mirassol, no trabalho ainda tem algumas 'finais' até o fim da competição. Mas as especulações, as conversas, elas vão acontecer, normal do futebol – disse Paulinho sobre o interesse do Cruzeiro em entrevista à rádio Vitoriosa.

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Quando questionado diretamente se a equipe mineira teve contato com ele, o executivo foi direto e respondeu que não.

Caso aceite as investidas celestes, Paulinho terá que se desvincular do Mirassol para firmar contrato com o Cruzeiro.

Em Uberlândia, o Mirassol goleou a equipe local por 4 a 0 em amistoso preparatório para o retorno do futebol brasileiro após a Data Fifa.

Paulinho executivo do Mirassol (Foto: JP Pinheiro – Agência Mirassol)

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Interesse do Cruzeiro em Paulinho

Na última quarta-feira (24), o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, confirmou que há interesse em Paulinho, mas ressaltou que outros clubes também avaliam o nome.

– Cruzeiro tem tentado melhorar em todos os departamentos, quanto na parte técnica como em todos os outros departamentos. Paulinho é um grande profissional, hoje está no Mirassol, num grande clube, é um profissional de extremo gabarito, que tem muito mercado. Mas a gente trabalha de forma discreta, de forma interna, para a gente entender o que é melhor para o Cruzeiro no momento. Um nome importante, um nome interessante, que interessa não só ao Cruzeiro como a vários outros clubes – disse o dirigente em entrevista à Itatiaia.