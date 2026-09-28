Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Paulinho, do Mirassol, responde sobre interesse do Cruzeiro

O dirigente do Mirassol desperta interesse da Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
28/09/2026 10:57
Favorite o Lance! no Google
Paulinho no Mirassol
Paulinho no Mirassol (Foto: JP Pinheiro – Agência Mirassol)

Nome em pauta no Cruzeiro para assumir o cargo de executivo de futebol, Paulinho foi direto sobre os rumores no último domingo (27). Em Uberlândia, para amistosos do Mirassol, o profissional negou que tenha recebido propostas da Raposa.

Artur Jorge conversa com o elenco

Após seis dias de folga, Cruzeiro retoma treinamentos

Cruzeiro
Há 52 minutos
Apresentação de Marlon no Grêmio

Cruzeiro aciona Grêmio na CNRD por atrasos na negociação de Marlon

Cruzeiro
Há 3 dias
Vestiário do Cruzeiro contra o CAP

Patrocinador máster do Cruzeiro se posiciona sobre MP das bets

Cruzeiro
Há 3 dias

– É fruto de um trabalho, e vai haver algumas especulações, algumas situações, mas sigo no Mirassol, focado no Mirassol, no trabalho ainda tem algumas 'finais' até o fim da competição. Mas as especulações, as conversas, elas vão acontecer, normal do futebol – disse Paulinho sobre o interesse do Cruzeiro em entrevista à rádio Vitoriosa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Quando questionado diretamente se a equipe mineira teve contato com ele, o executivo foi direto e respondeu que não.

Caso aceite as investidas celestes, Paulinho terá que se desvincular do Mirassol para firmar contrato com o Cruzeiro.

Em Uberlândia, o Mirassol goleou a equipe local por 4 a 0 em amistoso preparatório para o retorno do futebol brasileiro após a Data Fifa.

Paulinho executivo do Mirassol
Paulinho executivo do Mirassol (Foto: JP Pinheiro – Agência Mirassol)

➡️Após seis dias de folga, Cruzeiro retoma treinamentos

➡️Estudo aponta jogadores sub-21 mais valiosos do futebol sul-americano; meia do Botafogo lidera

Interesse do Cruzeiro em Paulinho

Na última quarta-feira (24), o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, confirmou que há interesse em Paulinho, mas ressaltou que outros clubes também avaliam o nome.

– Cruzeiro tem tentado melhorar em todos os departamentos, quanto na parte técnica como em todos os outros departamentos. Paulinho é um grande profissional, hoje está no Mirassol, num grande clube, é um profissional de extremo gabarito, que tem muito mercado. Mas a gente trabalha de forma discreta, de forma interna, para a gente entender o que é melhor para o Cruzeiro no momento. Um nome importante, um nome interessante, que interessa não só ao Cruzeiro como a vários outros clubes – disse o dirigente em entrevista à Itatiaia.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge conversa com o elenco

Cruzeiro

Após seis dias de folga, Cruzeiro retoma treinamentos

Há 52 minutos
Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário

Futebol Nacional

Lamacchia no Vasco: veja os aportes iniciais de outras SAFs

Há 1 dia
Bidon e Arrascaeta durante partida

Futebol Nacional

Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubes

Há 1 dia
Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Futebol Nacional

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa

Há 2 dias
Apresentação de Marlon no Grêmio

Cruzeiro

Cruzeiro aciona Grêmio na CNRD por atrasos na negociação de Marlon

Há 3 dias
Álvaro Montoro, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro

Futebol Nacional

Estudo aponta jogadores sub-21 mais valiosos do futebol sul-americano; meia do Botafogo lidera

Há 3 dias
Mais LANCE!
Vestiário do Cruzeiro contra o CAP

Patrocinador máster do Cruzeiro se posiciona sobre MP das bets

Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Jogadores de Atlético e Cruzeiro participam de derrota do Equador: veja as atuações

Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo

Santos ainda não negocia permanência de Gabigol com Cruzeiro, diz executivo

Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Jogadores do Cruzeiro disputam bola aérea

Cruzeiro evolui nos cruzamentos, mas segue com problema aéreo

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Otávio no Mundial Sub-20

Goleiro do Cruzeiro, Otávio saltou da Seleção Sub-20 para a principal em um ano

Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Paulinho na Neo Química Arena

Cruzeiro abre conversas por Paulinho, dirigente do Mirassol

Homenagem do Cruzeiro ao Ronaldo

Cruzeiro homenageia Ronaldo Fenômeno em aniversário de 50 anos

Matheus Pereira no vestiário do Barradão

Bastidores de vitória do Cruzeiro mostram Matheus Pereira como liderança no vestiário

Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Presidente do Santos abre o jogo sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro