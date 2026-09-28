Que horas é o jogo do Brasil? Veja horário e onde assistir
Seleção Brasileira volta a enfrentar a Austrália nesta terça-feira (29)
A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (29) para enfrentar a Austrália, pelo segundo amistoso entre as equipes nesta Data Fifa. A partida será disputada no Suncorp Stadium, em Brisbane, e está marcada para 7h (de Brasília).
No primeiro encontro entre os times, na última sexta-feira (25), Brasil e Austrália empataram em 1 a 1. Irankunda abriu o placar para os donos da casa, enquanto Rayan marcou nos minutos finais e evitou a derrota da equipe brasileira.
➡️Escalação: Ancelotti encaminha Seleção com novo goleiro e mais seis mudanças
O duelo desta terça-feira faz parte do novo ciclo da Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo de 2030. O técnico Carlo Ancelotti deve promover mudanças na escalação em relação ao primeiro amistoso.
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Onde assistir a Austrália x Brasil?
O segundo amistoso entre Austrália e Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e Ge TV, no YouTube.
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Escalação: Ancelotti encaminha Seleção com novo goleiro e mais seis mudanças
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A se confirmar a escalação, a Seleção terá duas novas estreias: o goleiro Otávio, do Cruzeiro, e o meia Gabriel Bontempo, do Santos. O zagueiro Jair e o lateral Mauro Junior, que estrearam no segundo tempo no empate por 1 a 1, devem começar o jogo.
Bontempo irá se juntar a Danilo e Bruno Guimarães, dando mais força ao meio-campo. Assim, o Brasil deixa de ter a formação com dois volantes e quatro atacantes, passando a ter três jogadores em cada um desses setores.
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No treino desta segunda-feira, Raphinha mais uma vez foi escalado como 9, posição em que jogou no amistoso de sexta e na qual vem tendo grande destaque no Barcelona.
A provável escalação do Brasil para encarar a Austrália tem Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Jr.
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