Depois de seis dias de folga, o Cruzeiro voltou a treinar no último domingo (27), na Toca da Raposa II. No primeiro dia de atividades, os jogadores fizeram exercícios na academia e também trabalharam com o treinador Artur Jorge em campo.

O clube divulgou imagens das atividades no centro de treinamento e um trecho de uma conversa do comandante com os jogadores. Em papo com o grupo, o técnico cobrou intensidade.

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– Importante não ter ninguém parado. Não desista. É pouco tempo. Fazer as coisas bem feitas – orientou Artur Jorge aos jogadores do Cruzeiro.

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Apesar do retorno, o treinador ainda não pode contar com três jogadores nos treinamentos do Cruzeiro. Otávio, Zé Lucas e Keny Arroyo estão defendendo suas seleções.

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Objetivos do Cruzeiro em preparação

O Cruzeiro retomou os treinamentos em busca de seu principal objetivo na temporada: vaga direta na Libertadores de 2027. A classificação se tornou a meta celeste após as eliminações para Flamengo e Atlético-MG.

Atualmente, a Raposa está na sexta colocação, com 45 pontos, três atrás do Fluminense, que abre o G4 com 48. O quinto colocado é o Bahia, com 46. Vale destacar que classificam diretamente para a competição os quatro primeiros colocados e o quinto vai para a fase prévia.

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Apesar dessa organização, o número de vagas para a próxima edição da Libertadores pode aumentar. Isso porque se alguma equipe vencer a Libertadores ou a Copa do Brasil e estiver no G4, libera mais uma vaga.

O Cruzeiro seguirá a preparação durante a Data Fifa até a partida contra o São Paulo. A Raposa receberá o Tricolor no dia 7 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.