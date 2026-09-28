Um problema que atrapalhou o Brasil no primeiro amistoso com a Austrália ronda a Seleção Brasileira também para o segundo jogo, marcado para às 7h (de Brasília) desta terça-feira (29), em Brisbane: a condição do gramado. O jogo em Townsville aconteceu em um campo bastante castigado, o que rendeu críticas na Seleção.

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— (O campo) não estava bom. Sem dúvida foi difícil jogar em um campo assim, e esperamos ter um campo melhor para o próximo jogo — declarou o técnico Carlo Ancelotti após o empate por 1 a 1 no amistoso da sexta-feira (25).

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Uma possível má notícia para o treinador é que o Suncorp Stadium, em Brisbane, local do jogo desta terça, recebeu a vitória do Roosters sobre o Dolphins por 36 a 20, em jogo válido pela liga profissional de rúgbi, na mesma data. Ou seja, apenas quatro dias separam as duas partidas, período que o gramado tem para ser recuperado.

A boa qualidade do campo de jogo é uma exigência antiga da Seleção Brasileira. Nos seis anos em que Tite comandou o Brasil, a condição do gramado era um dos principais requisitos avaliados pela comissão técnica e pela CBF na hora de decidir quais estádios receberiam jogos das Eliminatórias no País.

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Essa também costuma ser uma exigência da Fifa em competições oficiais. Durante a Copa do Mundo deste ano, o Brasil teve à disposição gramados com qualidade impecável em Morristown, onde a equipe teve o Centro de Treinamento. Mesmo assim, o time precisou mudar para outro campo no mesmo CT nos treinos que antecederam a última partida, com a Noruega, porque a Fifa reservou aquele que a Seleção treinava normalmente para uma das finalistas — e, por isso, exigiu quase duas semanas sem treinos para preservar o gramado.

Estêvão se prepara para chutar a bola em gramado castigado em Townsville (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção seguirá em Brisbane depois do jogo desta terça

O amistoso desta terça será o último na Austrália. No sábado (3 de outubro), o Brasil encara a Índia em Calcutá.

Apesar disso, a comissão técnica da Seleção optou por seguir a preparação em Brisbane. A delegação viajará à Índia apenas na quinta, antevéspera do jogo, e terá um único treino no país.

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