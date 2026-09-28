Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ancelotti diz que crítica 'afeta zero' a ideia que ele tem para o futuro da Seleção

Treinador afirma que prioridade é encontrar ou formar nova geração de jogadores

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 08:34
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti vai fazer mudanças na Seleção para segundo amistoso com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti disse nesta segunda-feira (29), véspera do segundo amistoso com a Austrália, que sempre recebeu críticas pelo trabalho como técnico, e que por isso não deixa que elas interfiram no projeto que desenvolve na Seleção Brasileira. Ancelotti reconheceu a necessidade de o Brasil buscar vitórias convincentes e disse que "pode ser que os 26 convocados não sejam os melhores", mas ressaltou que a prioridade é construir uma nova geração de jogadores para a equipe.

Breno Bidon durante treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Na Seleção, Breno Bidon agradece Corinthians: ‘Me acolheu’

Seleção Brasileira
Há 1 hora
Jogadores de Brasil e Austrália disputam a bola durante amistoso em Townsville

Qualidade do gramado liga alerta na Seleção para jogo com a Austrália

Seleção Brasileira
Há 3 horas

➡️Escalação: Ancelotti encaminha Seleção com novo goleiro e mais seis mudanças

— A crítica ao meu trabalho sempre existiu e sempre vai existir. Esta crítica não afeta a ideia que eu tenho para o futuro desta geração, destes jogadores. Quanto a crítica pode afetar em porcentagem a ideia que eu tenho do futuro? Zero — sentenciou Ancelotti, em entrevista coletiva concedida em Brisbane.

continua após a publicidade

O treinador da Seleção Brasileira declarou que a comissão técnica trabalha para que o Brasil "seja protagonista", mas reiterou que isso não é o principal no momento; a ideia é ter um time formado para as competições deste novo ciclo, como a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030.

— A prioridade agora é buscar ou construir uma nova geração de futebolistas que possam acompanhar a seleção no próximo futuro, que é a Copa América e a Copa do Mundo. Essa é a prioridade. Pode ser que hoje os 26 não sejam os melhores, mas algo temos que fazer.

continua após a publicidade

Assim como dissera em outros dois momentos, Ancelotti reforçou a intenção de convocar e dar espaços a atletas mesmo que eles venham tendo pouco espaço nos clubes.

— Temos que acompanhar os jovens que podem representar o futuro, acompanhá-los de perto. Há um ano, um jogador que não jogava não era chamado. Agora, um jogador que não joga no clube, mas que pensamos que é bom para o futuro da Seleção, eu vou chamar.

continua após a publicidade
O técnico Carlo Ancelotti no empate do Brasil com a Austrália
Ancelotti diz que prioridade é formar equipe para o futuro da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti na véspera de Austrália x Brasil

Mentalidade nos amistosos

— Ninguém, da comissão ou dos jogadores, pensamos que vamos jogar amistoso. Vamos jogar um jogo que representa um país muito importante para o futebol, que é o Brasil, uma camiseta que pesa muito. Para nós, não temos amistoso. Para nós, uma partida da Copa do Mundo, uma partida contra a Austrália, é igual. Representamos a melhor Seleção da história do futebol.

Seleção Brasileira protagonista

— Estamos trabalhando para isso, para que a Seleção Brasileira seja protagonista. A expectativa da comissão da Seleção Brasileira é muito alta. 

continua após a publicidade

Esquema com mais jogadores no meio-campo

— Controlar a transição é muito, muito importante. No jogo contra a Austrália, eu acho que ela não teve a oportunidade de fazer contra-ataque. Também jogando com quatro (atacantes), significa que a equipe estava equilibrada. Pode ser que você tenha mais equilíbrio com três, mas pode ser também que com três você tenha mais dificuldade de criar oportunidade. Tivemos muitas oportunidades contra a Austrália, depois não finalizamos bem, não tivemos um acerto na finalização. Depende, mas o controle da transição, sobretudo quando você joga contra uma equipe que aproveita muito a defesa e o contra-ataque, é muito, muito importante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Breno Bidon durante treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Seleção Brasileira

Na Seleção, Breno Bidon agradece Corinthians: 'Me acolheu'

Há 1 hora
Jogadores de Brasil e Austrália disputam a bola durante amistoso em Townsville

Seleção Brasileira

Qualidade do gramado liga alerta na Seleção para jogo com a Austrália

Há 2 horas
Taffarel, preparador de goleiros, e Otávio durante treino da Seleção em Brisbane

Seleção Brasileira

Escalação: Ancelotti encaminha Seleção com novo goleiro e mais seis mudanças

Há 4 horas
Hugo Souza em ação durante Austrália e Brasil

Fora de Campo

Explicação de Hugo Souza por falha repercute: 'Era melhor ter ficado quieto'

Há 15 horas
Kauê Furquim comemora gol pelo Brasil

Seleção Brasileira

Pivô de polêmica entre Corinthians, Bahia e City brilha pela Seleção sub-17

Há 17 horas
Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions

Futebol Internacional

Jornal espanhol compara Brasil ao Barcelona após teste com Raphinha

Há 18 horas
Mais LANCE!
A camisa 10 de Raphina no vestiário antes do empate entre Brasil e Austrália

OPINIÃO: a Seleção ainda precisa encontrar seu camisa 10

Endrick durante amistoso da Seleção Brasileira, na última sexta-feira (25).

Endrick cita pressão no futebol, mas pondera: 'Não é difícil ser jogador'

Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália

Hugo Souza fala sobre críticas e explica gol sofrido contra a Austrália: 'Foi feliz'

O técnico Carlo Ancelotti no treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Nem tudo foi ruim: empate com Austrália manteve dado positivo da Seleção

Martinelli durante treino da Seleção Brasileira, em Brisbane

Martinelli vibra com chance na Seleção, revela inspirações e exalta Fluminense

Taffarel e Marquinhos com os goleiros da Seleção na Austrália

Novo goleiro? Ancelotti repete Dunga no início da Era Alisson na Seleção

Ancelotti, de costas, conversando com Juan, durante treino da Seleção em Brisbane, na Austrália

Ancelotti testa sete mudanças na escalação da Seleção para segundo jogo com a Austrália

Time do Brasil antes da partida

Imprensa australiana detona atitude de jogadores da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Pedro Morisco e Otávio disputam vaga na Seleção após falha de Hugo

Brasil 2002 Os Bastidores do Penta

Filmes e séries que podem indicar o caminho do Brasil ao hexa

Rayan comemora gol do Brasil em amistoso contra a Austrália. (Foto: Saeed Khan/AFP)

Entre Estêvão, Endrick e Rayan, quem aproveitou melhor a chance na Seleção?

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

Quem pode ganhar minutos no próximo amistoso do Brasil?

Hugo Souza em ação durante Austrália e Brasil

Atuação de Hugo Souza faz goleiro perder pontos com Ancelotti?