Na Seleção, Breno Bidon agradece ao Corinthians: 'Me acolheu'

Convocado pela primeira vez para a Seleção principal, o meia Breno Bidon lembrou as dispensas que teve em outros clubes e agradeceu ao Corinthians por tê-lo integrado à base quando ele tinha 14 anos. Agora, sete anos depois, o jogador tem a chance de estrear pelo Brasil nesta Super Data Fifa, e isso já ostentando um título com a Seleção Sub-20.

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— A importância do Corinthians é gigante. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Foi o clube que me abriu as portas. Cheguei lá com 14 anos, eu já tinha sido dispensado em várias oportunidades em outros clubes. E o Corinthians me acolheu, me deu a oportunidade. Graças a Deus consegui subir da base para o profissional e consegui me manter lá — lembrou Breno Bidon, em entrevista à CBF TV.

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No ano passado, o meia do Corinthians foi titular da Seleção Sub-20 em todos os nove jogos que levaram à conquista do Sul-Americano da categoria. Bidon avalia que o período com a equipe de base ajudou na integração com o time principal, em especial por rever alguns remanescentes daquele grupo. São os casos de Rayan, que inclusive esteve na Copa do Mundo deste ano, e Arthur Dias e Jair, que assim como Bidon foram chamados pela primeira vez por Ancelotti.

— Esse título e esse campeonato foram muito importantes, porque foi um momento muito especial. Primeiro título com a Seleção Brasileira, mesmo que na Sub-20, foi muito especial, porque a gente se preparou muito para aquele momento. Começamos o campeonato um pouco mal, mas depois a nossa união e vontade de vencer mudaram tudo. A gente conseguiu, graças a Deus, sair campeão, e ver que essa geração está conseguindo subir para a Seleção Principal é muito legal — declarou.

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Em grande fase, Breno Bidon fez questão de agradecer ao Corinthians (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Breno Bidon ainda espera para estrear sob o comando de Ancelotti. Na sexta-feira (25), ele ficou no banco durante todo o amistoso com a Austrália, e deve começar entre os reservas também na partida desta terça (29), também diante dos australianos. Mas a tendência é de que ganhe minutos no segundo tempo, ou então no último amistoso desta Data Fifa, com a Índia, no próximo sábado (3 de outubro).

Enquanto espera por uma chance, o meia do Corinthians tenta aproveitar ao máximo os dias na Seleção.

— A sensação é a melhor possível. Estou realizando um sonho de criança. Eu nunca imaginei que poderia estar vivendo este momento tão rápido, e acredito que eu vou aproveitar e usufruir ao máximo do que eu puder aqui. É uma experiência muito grande, então acredito que esse momento vai ser muito importante para mim. Que seja a primeira de muitas.

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