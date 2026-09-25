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Na Seleção, Ancelotti dá a Endrick e Estêvão espaço que não tiveram em seus clubes

Italiano aposta nos jovens no começo do ciclo para a Copa do Mundo de 2030

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 12:41
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Endrick em ação no amistoso entre Brasil e Austrália
Endrick foi titular no amistoso entre Brasil e Austrália, oportunidade que ainda não teve no Real Madrid na temporada (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Carlo Ancelotti escalou Estêvão e Endrick como titulares do Brasil no amistoso contra a Austrália, nesta sexta-feira (25), em Townsville (AUS), apesar de ambos estarem em baixa em seus clubes. Os 56 minutos disputados pelo centroavante do Real Madrid, inclusive, superam o tempo total em campo na temporada até o momento: apenas 10 minutos.

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O cenário só não se aplica a Estêvão porque o brasileiro do Chelsea teve minutagem mais expressiva nos jogos da Copa da Liga Inglesa. Fora isso, o ponta disputou somente 47 minutos na Premier League.

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A opção do técnico italiano mostra que o começo de ciclo prioriza o futuro, com confiança em atletas que devem se desenvolver até a próxima Copa do Mundo. A dupla integrou quarteto de ataque ao lado dos astros Raphinha e Vini Jr. No primeiro tempo, Estêvão até chegou a balançar as redes após assistência de Endrick, mas o gol foi anulado por falta no início da jogada.

No fim, a escalação não deu liga, o Brasil teve atuação ruim e empatou com os donos da casa por 1 a 1, resultado possível graças a gol de Rayan no último minuto. Os dois países voltam a se enfrentar no dia 29, em Brisbane, também na Austrália. Depois, a Seleção seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, jogará contra a equipe local em Calcutá.

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Estêvão em açao no amistoso entre Brasil e Austrália
Estêvão foi um dos jogadores que mais apareceu no amistoso entre Brasil e Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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Situação dos prodígios da Seleção Brasileira

Estêvão viveu bons momentos com o Chelsea na temporada passada, mas se lesionou na reta final, motivo pelo qual não foi para a Copa do Mundo. Recuperado, o brasileiro começou 2026/27 sob comando de novo treinador, o espanhol Xabi Alonso, e sem o mesmo espaço.

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Estêvão na temporada:

  • 24/08 - Fulham 2 x 3 Chelsea (Premier League) - Entrou e jogou 12 minutos
  • 27/08 - Chelsea 2 x 0 Luton (Copa da Liga Inglesa) - Foi titular e jogou 80 minutos
  • 30/08 - Chelsea 4 x 3 Brighton (Premier League) - Ficou no banco de reservas
  • 06/09 - Arsenal 2 x 1 Chelsea (Premier League) - Entrou e jogou 14 minutos
  • 09/09 - Chelsea 6 x 3 Leeds (Copa da Liga Inglesa) - Foi titular e jogou 45 minutos
  • 12/09 - Chelsea 2 x 2 Hull City (Premier League) - Entrou e jogou 11 minutos
  • 18/09 - Brentford 3 x 0 Chelsea (Premier League) - Entrou e jogou 10 minutos
  • Total: disputou 172 minutos de 660 possíveis
Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League
Estêvão ainda não convenceu Xabi Alonso de titularidade no Chelsea (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Endrick foi pouco utilizado pelo Real Madrid na última temporada, quando justamente Xabi Alonso era o treinador. Cedido por empréstimo ao Lyon, teve destaque na França e voltou com expectativa de ganhar mais tempo de jogo. No entanto, o ex-Palmeiras sofreu lesão muscular no início das competições oficiais e ainda não conseguiu espaço com José Mourinho desde a recuperação. Além do titular Mbappé, o centroavante tem a concorrência do jovem Carlos Espí, contratado na última janela.

Endrick na temporada:

  1. 22/08 - Espanyol 1 x 2 Real Madrid (La Liga) - Não foi relacionado (lesão)
  2. 26/08 - Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad (La Liga) - Não foi relacionado (lesão)
  3. 30/08 - Real Madrid 4 x 0 Málaga CF (La Liga) - Não foi relacionado (lesão)
  4. 04/09 - Betis 1 x 0 Real Madrid (La Liga) - Não foi relacionado (lesão)
  5. 08/09 - Real Madrid 2 x 1 Inter (Champions League) - Ficou no banco de reservas
  6. 12/09 - Real Madrid 4 x 1 Rayo Vallecano (La Liga) - Ficou no banco de reservas
  7. 15/09 - Elche 2 x 3 Real Madrid (La Liga) - Entrou e jogou 10 minutos
  8. 20/09 - Atlético 2 x 1 Real Madrid (La Liga) - Ficou no banco de reservas
  9. Total: disputou 10 minutos de 383 possíveis
Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada
Endrick teve oportunidades na pré-temporada do Real Madrid antes da lesão muscular (Foto: Divulgação / Real Madrid)
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