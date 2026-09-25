Carlo Ancelotti tinha no banco uma opção capaz de atacar alguns dos principais problemas apresentados pelo Brasil no empate por 1 a 1 com a Austrália. Mesmo assim, Martinelli, do Fluminense, terminou a partida sem entrar em campo e segue à espera da estreia pela Seleção Brasileira.

Ancelotti escalou o Brasil em um 4-2-4, com Bruno Guimarães e Danilo Santos como únicos meio-campistas. A equipe teve posse de bola, mas encontrou dificuldade para conectar a defesa aos quatro jogadores mais avançados, como já tinha acontecido em outras oportunidades em que o italiano usou essa formação.

continua após a publicidade

➡️Radar dos emprestados: veja como estão os jogadores que pertencem ao Fluminense

O resultado foi uma Seleção Brasileira espaçada e recorrendo frequentemente aos lançamentos longos. O capitão Marquinhos reconheceu o problema depois da partida.

— Esse jogo, as expectativas eram melhores, com certeza. Tivemos algumas ocasiões, mas não tivemos muito controle do jogo. A gente teve bola, mas não tivemos muitas chances criadas com dinâmica, bastante bola longa, o time não estava compactado. Acho que são detalhes que a gente pode melhorar para os próximos jogos. Em uma Copa do Mundo, são esses detalhes que fazem as diferenças nos resultados. Hoje já fez, e nos grandes jogos vai fazer ainda mais — afirmou Marquinhos.

continua após a publicidade

➡️Naturalização pode aliviar impacto de nova regra de estrangeiros no Fluminense

Jogo apresentava cenário favorável a Martinelli, do Fluminense

Convocado depois da lesão de João Pedro, Martinelli oferece características capazes de solucionar esse problema. No Fluminense, o volante participa diretamente da saída de bola, avança com conduções progressivas e encontra passes capazes de romper linhas adversárias. Também poderia acrescentar um jogador ao setor e diminuir a distância entre defesa e ataque.

Quando decidiu mexer no meio-campo, porém, Ancelotti escolheu Douglas Luiz, da Juventus, para substituir Bruno Guimarães, e manteve Danilo Santos até o fim. Martinelli permaneceu no banco ao lado de outras opções mais jovens para o setor, como Breno Bidon, Gabriel Bontempo e Andrey Santos.

continua após a publicidade

A opção por Douglas é discutível também pelo momento do ciclo. Aos 28 anos, o jogador da Juventus já é conhecido da Seleção e acumula convocações desde 2019. Martinelli, aos 24, recebeu agora sua primeira oportunidade na equipe principal e chegará na Copa de 2030 com 28 anos. A própria CBF apresentou esta Data Fifa como o início da caminhada para o próximo Mundial. Se a preferência fosse por outro jogador de um grande clube europeu, Andrey Santos, de 21 anos, também estava disponível.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade