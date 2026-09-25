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Análise: Martinelli pode ser solução para o principal problema do Brasil contra a Austrália

Volante tinha características para corrigir problemas apresentados pela Seleção no empate por 1 a 1

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 12:54
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Martinelli, volante do Fluminense, treina com a Seleção Brasileira na Austrália
Martinelli, volante do Fluminense, treina com a Seleção Brasileira na Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Carlo Ancelotti tinha no banco uma opção capaz de atacar alguns dos principais problemas apresentados pelo Brasil no empate por 1 a 1 com a Austrália. Mesmo assim, Martinelli, do Fluminense, terminou a partida sem entrar em campo e segue à espera da estreia pela Seleção Brasileira.

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Ancelotti escalou o Brasil em um 4-2-4, com Bruno Guimarães e Danilo Santos como únicos meio-campistas. A equipe teve posse de bola, mas encontrou dificuldade para conectar a defesa aos quatro jogadores mais avançados, como já tinha acontecido em outras oportunidades em que o italiano usou essa formação.

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O resultado foi uma Seleção Brasileira espaçada e recorrendo frequentemente aos lançamentos longos. O capitão Marquinhos reconheceu o problema depois da partida.

— Esse jogo, as expectativas eram melhores, com certeza. Tivemos algumas ocasiões, mas não tivemos muito controle do jogo. A gente teve bola, mas não tivemos muitas chances criadas com dinâmica, bastante bola longa, o time não estava compactado. Acho que são detalhes que a gente pode melhorar para os próximos jogos. Em uma Copa do Mundo, são esses detalhes que fazem as diferenças nos resultados. Hoje já fez, e nos grandes jogos vai fazer ainda mais — afirmou Marquinhos.

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Jogo apresentava cenário favorável a Martinelli, do Fluminense

Convocado depois da lesão de João Pedro, Martinelli oferece características capazes de solucionar esse problema. No Fluminense, o volante participa diretamente da saída de bola, avança com conduções progressivas e encontra passes capazes de romper linhas adversárias. Também poderia acrescentar um jogador ao setor e diminuir a distância entre defesa e ataque.

Quando decidiu mexer no meio-campo, porém, Ancelotti escolheu Douglas Luiz, da Juventus, para substituir Bruno Guimarães, e manteve Danilo Santos até o fim. Martinelli permaneceu no banco ao lado de outras opções mais jovens para o setor, como Breno Bidon, Gabriel Bontempo e Andrey Santos.

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A opção por Douglas é discutível também pelo momento do ciclo. Aos 28 anos, o jogador da Juventus já é conhecido da Seleção e acumula convocações desde 2019. Martinelli, aos 24, recebeu agora sua primeira oportunidade na equipe principal e chegará na Copa de 2030 com 28 anos. A própria CBF apresentou esta Data Fifa como o início da caminhada para o próximo Mundial. Se a preferência fosse por outro jogador de um grande clube europeu, Andrey Santos, de 21 anos, também estava disponível.

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