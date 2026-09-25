Danilo, do Botafogo, tem atuação segura e joga os 90 minutos em empate da Seleção

Um dos destaques do Botafogo e dentre os principais nomes da reformulação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, Danilo foi titular no empate com a Austrália, nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank, em Townsville. O volante teve atuação discreta, mas confiante e de poucos erros.

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Danilo, que vestiu a camisa 5 do Brasil, jogou mais recuado no primeiro tempo e colaborou na saída de bola. Mais preso no sistema proposto pelo treinador italiano, o meia tentou seis bolas longas e acertou cinco, de acordo com dados fornecidos pelo "Sofascore". Em uma delas, achou Raphinha, que desperdiçou boa oportunidade.

Atuando mais à esquerda e também funcionando na saída de três na fase de organização, o jogador do Botafogo foi adiantado na segunda etapa e criou chance clara para Estêvão marcar. O atacante do Chelsea, no entanto, parou na saída do goleiro Patrick Beach.

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Foi o jogo de maior minutagem de Danilo com a camisa da Seleção Brasileira. Ele atuou por 90 minutos, formando setor de meio-campo primeiro com Bruno Guimarães e Raphinha, e depois com Douglas Luiz e o camisa 10.

Seleção empatou com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil terá mais dois amistosos na Data Fifa. A equipe volta a campo na próxima terça-feira (29), novamente contra a Austrália, e depois na sexta (2/10), contra a Índia.

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Danilo é aguardado pelo Botafogo para o primeiro compromisso após a pausa do calendário, que será no dia 7/10, contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a 12ª colocação, com 35 pontos.

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