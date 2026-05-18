Há dez dias, o atacante João Pedro, do Chelsea, defendeu publicamente a presença de Neymar na Copa do Mundo em entrevista ao canal "TNT Sports". Já nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti oficializou a convocação do jogador do Santos para o Mundial, deixando o atacante do clube inglês fora da lista final.

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— (Quero) Neymar na Copa. Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é o meu ídolo. É um cara com quem eu não tive a oportunidade de jogar junto — afirmou João Pedro, demonstrando o desejo de dividir o campo com o craque.

Apesar da declaração, João Pedro não foi incluído na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo. Durante a coletiva após a apresentação dos convocados, o italiano lamentou a ausência do jogador do Chelsea no Mundial, mas explicou a sua decisão.

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— Existem as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque, pela temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia estar nessa lista. Mas, infelizmente, com toda a consciência possível, com todo o respeito possível, com toda a competência possível, escolhemos outros jogadores.

Além de Neymar, o setor ofensivo da Seleção conta com nomes como Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan e Vini Jr.

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Formado pelo Fluminense, João Pedro encerrou a temporada pelo Chelsea com 49 partidas disputadas, 20 gols marcados e seis assistências. No último jogo da equipe, no sábado, ele precisou ser substituído devido a dores durante o confronto contra o Manchester City.

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Os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha ( Barcelona )

) Gabriel Martinelli ( Arsenal )

) Luiz Henrique ( Zenit )

) Vini Jr ( Real Madrid )

) Matheus Cunha ( Manchester United )

) Neymar ( Santos )

) Endrick ( Lyon )

) Igor Thiago ( Brentford )

) Rayan (Bournemouth)

Ancelotti anunciou a convocação para a Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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