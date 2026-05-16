João Pedro deixa jogo do Chelsea lesionado às vésperas da convocação de Ancelotti

Na decisão da FA Cup entre Chelsea e Manchester City, João Pedro deixou o campo de jogo lesionado no segundo tempo. Às vésperas da convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o jogador se torna uma preocupação.

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Em uma jogada de pressão alta do Chelsea, João Pedro escorregou no gramado e colocou as mãos na perna esquerda imediatamente aos 35 minutos do segundo tempo. O brasileiro seguiu em campo, mas foi substituído por Garnacho aos 39 minutos da etapa final.

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No fim da partida, João Pedro deixou o Wembley mancando com destino ao vestiário do Chelsea. Questionado pela reportagem da "ESPN" se a lesão preocupava, o centroavante revelou não saber dizer, o que liga o sinal de alerta de Carlo Ancelotti e da CBF.

Presente em três das cinco listas de Ancelotti, João Pedro já fez cinco partidas sob comando do técnico italiano, sendo dois como titular. O jogador era tratado como um nome provável para estar entre os 26 convocados para a Copa do Mundo.

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Números de João Pedro na temporada com o Chelsea

Em sua primeira temporada com o Chelsea, João Pedro fez 49 partidas com os Blues, tendo marcado 20 gols e contribuído com seis assistências. O centroavante é o artilheiro da equipe na temporada e um dos principais nomes do elenco.

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