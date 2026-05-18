Endrick agita debate após convocação da Seleção Brasileira: 'Por favor'

A convocação da Seleção Brasileira foi anunciada com Endrick, no fim da tarde desta segunda-feira (18), e o assunto movimentou torcedores nas redes sociais. O jovem atacante esquentou um debate entre os amantes do futebol nacional.

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Endrick era uma das maiores expectativas da convocação da Seleção Brasileira. O atacante foi selecionado entre os 26 e disputará a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá com a Amarelinha. Agora, surge um novo debate: o jovem deve ser titular no Mundial?

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Para muitos torcedores, a pouca idade não impede o jogador do Real Madrid de ser o atacante mais preparado para assumir a 9 do time de Carlo Ancelotti. Por outro lado, outros entendem que há opções melhores para o comando de ataque. Veja os comentários sobre Endrick após convocação da Seleção Brasileira:

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Endrick vai disputar a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Veja comentários sobre o jovem

Com Endrick, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Endrick, a convocação da Seleção Brasileira inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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