Ex-São Paulo comenta disputa de Neymar por titularidade na Seleção
Ex-volante cita importância do jogo sem a bola
*Edilson Cavalcante colaborou
Após a convocação da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (18), o ex-volante Souza comentou sobre a disputa por posições no elenco e analisou o cenário da equipe para a Copa do Mundo.
Com passagens por clubes como São Paulo, PSG e Grêmio, Souza destacou que o futebol moderno exige mais do que qualidade técnica, ressaltando também a importância do jogo sem a bola.
Ele evitou cravar quem deve ser titular e reforçou a confiança no treinador da Seleção para definir a melhor formação.
— Quem sai é uma boa pergunta. A gente precisa entender que futebol, hoje em dia, não é só jogar com a bola. Tem sem a bola e o Luis Enrique provou isso no PSG, mandando embora alguns jogadores. Nós temos o melhor treinador que tem, que vai achar uma solução, seja com ele jogando, seja com ele na reserva… ele vai fazer a melhor escolha — disse.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.
