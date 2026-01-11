Conteúdo Especial

Endrick tem uma meta para o restante da temporada: retornar à Seleção Brasileira. A 151 dias para a Copa do Mundo, o atacante precisa de mais minutos jogados e boas atuações para, novamente, entrar no radar do Brasil e integrar a lista do técnico Carlo Ancelotti, um velho conhecido seu.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador de 19 anos falou sobre sua expectativa em voltar a ser convocado, principalmente devido à Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre junho e julho, e também sobre a disputa saudável existente no ataque brasileiro.

— É a maior seleção do mundo com o treinador que ganhou mais títulos importantes. Não vai ser fácil mesmo (voltar a ser convocado), mas é bom para o Brasil (competição na posição). Eu vou seguir trabalhando para voltar a se convocado. Jogar pela Seleção Brasileira é sempre uma realização — revelou o atacante, reforçando a motivação para defender o Lyon e seu objetivo para o empréstimo de seis meses.

Um ponto positivo para Endrick é que seu trabalho não é novidade para Carlo Ancelotti. Sob o comando do italiano, na época de Real Madrid, o ex-Palmeiras foi vice-artilheiro da Copa do Rei já em sua primeira temporada no clube.

Posteriormente, com a chegada de Xabi Alonso e as lesões no último ano, ele perdeu espaço na equipe titular. Além disso, viu nomes, como de Gonzalo García, destacando-se no elenco, aumentando ainda mais a briga pelo ataque do Real Madrid.

No entanto, embora sua passagem no clube merengue tenha sido mais rápida que esperada e projetada por seu estafe, Endrick rechaçou qualquer tipo de arrependimento pela escolha e revelou qual conselho daria ao jovem, que optou por deixar o Palmeiras e se aventurar na Europa defendendo as cores do Real.

— Acho que ia falar pra ele fazer a mesma coisa. Dê o seu máximo, porque Deus vai lhe abençoar com o melhor lugar e as melhores pessoas para lhe ajudar.

Ancelotti aconselhou Endrick antes da escolha pelo Lyon

Durante apresentação oficial na última segunda-feira (5), Endrick revelou que recebeu um conselho de alguém muito importante em sua trajetória profissional: Carlo Ancelotti. O atacante disse que a decisão de defender o Lyon durante seis meses partiu após conversa informal com o técnico da Seleção Brasileira e seu ex-comandante no Real Madrid.

— Estive com o Carlo Ancelotti. Ele me deu suas instruções, falou sobre o que eu poderia fazer para melhorar, e isso me tocou muito. Ele foi claro comigo: "Vá, jogue e desenvolva seu futebol". Sempre segui seus conselhos e pensei: "Vamos lá, vou nessa" — respondeu o atacante.

Com objetivo de retornar à Seleção Brasileira, Endrick foi apresentado pelo Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

