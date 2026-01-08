Endrick chegou ao Lyon em 2026 por empréstimo de seis meses junto ao Real Madrid, em movimento que oferece ao atacante a oportunidade de retomar o protagonismo na carreira, com maior minutagem em campo, e se credenciar à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, visando à Copa do Mundo de 2026. O acordo prevê o pagamento de 1 milhão de euro (cerca de R$ 6,3 milhões) por parte dos franceses aos espanhóis, além da divisão dos salários do jogador entre as duas equipes. Embora, em notícia confirmada pelo Lance!, exista uma cláusula que pode isentar os Gones de custos caso o camisa 9 conquiste a titularidade da equipe.

A estipulação estabelece que, a cada cinco partidas em que Endrick atuar como titular, o valor do empréstimo será reduzido em 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão), de modo que, caso o atacante alcance 25 jogos iniciando entre os titulares, o Lyon ficará isento do pagamento até o término do contrato, válido até junho de 2026 e sem opção de compra.

Entretanto, cumprir a cláusula de 25 jogos será um desafio para o clube francês. Não por falta de interesse do treinador, que já conta com Endrick desde a virada do ano, mas devido ao calendário apertado da equipe. Até o fim da temporada, a Ligue 1 ainda prevê 17 partidas, e o restante dependerá do progresso em torneios mata-mata. Um indicativo positivo surge na Europa League, torneio em que a equipe lidera a fase classificatória e ainda disputará duas rodadas, o que elevaria o total de partidas possíveis a 21, ainda abaixo dos 25 exigidos para a isenção do valor do empréstimo.

Além disso, há uma rodada da Copa da França que pode elevar para 22 o número de jogos possíveis para Endrick, incluindo o difícil confronto contra o Lille neste domingo (11), às 17h (de Brasília), partida que deve marcar sua estreia pelo Lyon. Dessa forma, ainda restariam três jogos incertos, dependendo do desempenho da equipe nas competições nacionais e continentais, para que o atacante alcance 25 partidas como titular e o clube francês fique isento dos custos do empréstimo.

Endrick (#9) segura a camisa durante sua apresentação oficial no centro de treinamento do Lyon (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Jornada do herói ⭐

Endrick encerrou sua passagem pelo Madrid com 40 partidas disputadas, sete gols marcados e uma assistência desde sua chegada em julho de 2024. Pelo Palmeiras, foram 82 jogos, 21 gols e três assistências. Durante o período de empréstimo ao Lyon, o contrato estabelece que apenas as metas de premiação individual permanecerão vigentes para fins de bônus ao Verdão, enquanto cláusulas relacionadas a gols, partidas e títulos serão contabilizadas exclusivamente pelo desempenho do jogador enquanto atuar pelo Real.

