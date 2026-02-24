Coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano recebe Medalha Tiradentes

Coordenador Geral das Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano foi homenageado com a Medalha Tiradentes no início da noite desta terça-feira (24). A cerimônia de entrega aconteceu no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio. Técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti também prestigiou o evento.

— Quero agradecer esse reconhecimento de todo o meu coração, a todos os que estiveram aqui, amigos, colegas, profissionais, familiares... Esse momento vai ficar marcado para sempre. A responsabilidade será ainda maior de seguir trabalhando no esporte, no futebol, com o mesmo empenho, seriedade, ética e responsabilidade — agradeceu Rodrigo Caetano.

Ancelotti sentou-se ao lado de Caetano e fez questão de pedir a palavra. Desde o início da cerimônia o técnico da Seleção esteve sentado ao lado do coordenador, mas o protocolo não previa uma fala dele. Partiu do próprio italiano a sinalização para ser incluído entre os que teriam a palavra.

— É uma homenagem merecida ao Rodrigo, pelo que ele faz ao futebol brasileiro. É um prazer trabalhar com ele. Acho que nós, da comissão técnica da Seleção Brasileira, temos muita sorte. O Rodrigo, além de ser um grande amigo, é um profissional muito sério — disse Ancelotti.

— Ele só tem um defeito: não gosta de massa al dente — concluiu o treinador, em tom de brincadeira.

Medalha recebida por Rodrigo Caetano é pelos "relevantes serviços" prestados ao futebol

A Medalha Tiradentes é a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Ela se destina a personalidades ou instituições que se destacam "por seus relevantes serviços prestados à sociedade e ao Estado do Rio de Janeiro".

A homenagem a Rodrigo Caetano foi proposta pelo deputado Fred Pacheco (PMN) e aprovada pela Alerj. Na justificativa, o parlamentar apontou para a longa carreira do hoje coordenador de Seleções Masculinas da CBF. Antes de chegar à confederação, Caetano foi executivo de futebol em diferentes clubes, incluindo três cariocas: Vasco, Fluminense e Flamengo.

"Assim como quando era jogador, o homenageado ganhou diversos títulos como gestor pelos clubes onde trabalhou", considerou Fred Pacheco.

Ao Lance!, Rodrigo Caetano falou da emoção da homenagem recebida na Alerj. O dirigente agradeceu ao deputado Fred Pacheco (PMN) e aos presentes na cerimônia.

— Me emocionou muito. Eu tenho que agradecer demais ao deputado Fred Pacheco e todos aqui da Alerj, os deputados e deputadas, por aprovarem essa homenagem. É muito mais do que um reconhecimento, mas, para mim, particularmente, para a minha família, é justamente um dos maiores prêmios que eu podia ter recebido na minha vida. Esse reconhecimento no Rio de Janeiro, do Estado, na cidade do Rio de Janeiro. Eu, que sou gaúcho, que sempre fui, desde que cheguei aqui a primeira vez em 2009, ter acolhido de uma forma ímpar, construir laços e amigos, relações profissionais e pessoais no Rio de Janeiro, vão fazer com que eu more para sempre aqui no Rio, independente da minha profissão — afirmou Rodrigo sobre a honraria.