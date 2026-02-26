Galvão responde sobre Neymar na Copa e revela conselho de Ronaldo: 'Três coisas'

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Restam pouco mais de três meses para a Copa do Mundo, e Neymar segue sendo um dos principais assuntos entre torcedores e jornalistas. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o narrador Galvão Bueno falou sobre as chances do atacante estar presente na lista final de Carlo Ancelotti e aproveitou para citar um conselho dado por Ronaldo Fenômeno ao jogador do Santos.

continua após a publicidade

➡️ SBT cria programa para Galvão Bueno com presença de pentacampeão do mundo

- Essa pergunta eu tenho que responder todo dia. As pessoas me perguntam se eu levaria o Neymar para a Copa ou se o Ancelotti teria que levar o Neymar para a Copa. E a minha resposta é sempre a mesma: só quem pode levar o Neymar para a Copa é o próprio Neymar. Ponto - comentou Galvão, que vai narrar a Copa do Mundo de 2026 no SBT.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- E eu cobrei do Ronaldo Fenômeno para falar com ele, porque ele sofreu uma contusão mais séria que a do Neymar, ninguém acreditava na volta do Ronaldo e ele brilhou na Copa de 2002. E ele me respondeu: "Já falei (com Neymar), disse a ele que um ano antes da Copa, quando se vem de contusão, a gente só faz três coisas: treina, come e dorme". A resposta está aí - completou.

continua após a publicidade

Neymar na Copa do Mundo?

Principal jogador da Seleção Brasileira nas últimas Copas do Mundo, Neymar teve uma grave lesão no joelho no final de 2023. Desde então, o atacante de 34 anos não tem conseguido manter uma longa sequência de jogos. Desde o retorno ao Santos, no início de 2025, o jogador soma 30 partidas, 11 gols e cinco assistências. O craque deve estar em campo nesta quinta-feira (26), no jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.