Endrick revela conversa com Ancelotti antes de ir para o Lyon

Durante sua apresentação oficial como novo reforço do Lyon, nesta segunda-feira (5), Endrick explicou os motivos que o levaram a deixar o Real Madrid por empréstimo em busca de mais minutos em campo. O atacante revelou que a decisão foi influenciada por uma conversa com Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira, que o orientou a priorizar sequência de jogos como parte fundamental de seu processo de desenvolvimento.

Emprestado pelo clube merengue para a temporada o restante da temporada, o jovem brasileiro destacou ainda a importância do ambiente encontrado na França. Endrick valorizou a presença de uma comissão técnica lusófona, comandada por Paulo Fonseca, fator que, segundo ele, contribui para uma adaptação mais rápida e para um contexto favorável ao seu crescimento dentro e fora de campo.

— Estive com o Carlo Ancelotti. Ele me deu suas instruções, falou sobre o que eu poderia fazer para melhorar, e isso me tocou muito. Ele foi claro comigo: "Vá, jogue e desenvolva seu futebol". Sempre segui seus conselhos e pensei: "Vamos lá, vou nessa" — respondeu o atacante.

Endrick em treinamento pela Seleção Brasileira (Foto: Evaristo Sá / AFP)

Endrick comenta pressão vivida fora de campo

Ao ser questionado sobre a pressão que enfrenta desde os primeiros passos da carreira, Endrick relembrou a experiência no Palmeiras e na Seleção Brasileira, mas fez questão de minimizar o peso das cobranças externas. O atacante afirmou que lida com a exposição como uma consequência natural do desempenho dentro de campo e reforçou que mantém o foco no futebol e na construção de uma carreira sólida.

— Você me fala sobre pressão, mas eu lembro que joguei no Brasil e que a pressão lá é muito grande. As visualizações dos vídeos não são importantes. Eu vivo minha vida, isso é apenas uma consequência do que acontece em campo. Quero ter uma carreira de sucesso e me concentrar no futebol.

