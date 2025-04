Endrick marca gol antológico e leva torcedores à loucura: ‘Obra de arte’

No confronto entre Real Madrid e Real Sociedad, Endrick marcou um golaço antológico de cavadinha, pela semifinal da Copa do Rei. O centroavante recebeu um passe em profundidade de Vini Jr e tocou por cima de Remiro na saída do goleiro para deixar tudo igual na etapa inicial.

Nas redes sociais, os fãs do Real Madrid e de Endrick foram à loucura com o lance protagonizado pelo jovem brasileiro. O atacante ganhou uma oportunidade na equipe titular de Carlo Ancelotti e entrou no lugar de Kylian Mbappé.

Com o gol marcado, Endrick igualou Julián Álvarez e se tornou o maior artilheiro da Copa do Rei, tendo balançado as redes cinco vezes na competição. O jovem busca se tornar o primeiro brasileiro a se tornar máximo goleador do torneio desde Neymar, em 2014/2015.

Confira as reações na web:

Endrick quase marca gol antológico

No início da partida, Endrick quase marcou um gol antológico de bicicleta pelo Real Madrid diante da Real Sociedad. O centroavante recebeu lançamento na área, ganhou do defensor e finalizou ao lado do gol, o que levou diversos torcedores à loucura.

