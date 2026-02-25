Brasil pode conquistar o Sul-Americano Feminino sub-20 nesta quarta; entenda
Seleção lidera o hexagonal final com 100% de aproveitamento
A Seleção Brasileira pode conquistar seu décimo primeiro título do Sul-Americano Feminino Sub-20 de forma antecipada nesta quarta-feira (25), caso vença o Equador pela quarta rodada do hexagonal final. O time de Camilla Orlando entra em campo às 18h, no Carfem, em Ypané, com transmissão do Sportv.
Líder isolado da fase decisiva, o Brasil soma 9 pontos em três jogos, com 100% de aproveitamento, oito gols marcados e apenas um sofrido, números que confirmam também o melhor ataque e a melhor defesa da etapa final até aqui.
Brasil próximo de manter hegemonia continental
O confronto diante das equatorianas é decisivo porque o Equador aparece na segunda colocação, com 7 pontos. Em caso de vitória brasileira, a diferença ficaria inalcançável na última rodada, garantindo a taça com antecedência.
O hexagonal final reúne as seis melhores seleções da primeira fase, que se enfrentam em turno único, em pontos corridos, para definir o campeão e as vagas para a Copa do Mundo da categoria. As brasileiras garantiram presença no Mundial de forma antecipada.
A classificação do hexagonal neste momento tem o Brasil na liderança com 9 pontos, seguido por Equador com 7, Paraguai com 4, Venezuela com 2, Colômbia com 1 e Argentina também com 1 ponto. Na rodada, além de Brasil x Equador, Venezuela enfrenta a Colômbia e Argentina encara o Paraguai.
A campanha brasileira começou ainda na primeira fase, quando a equipe avançou pelo Grupo B. A Seleção terminou com 9 pontos em quatro jogos, três vitórias e uma derrota, marcou 15 gols e sofreu apenas quatro, encerrando a etapa com um dos melhores desempenhos ofensivos do torneio. No Grupo A, Colômbia, Venezuela e Paraguai ficaram com as vagas para o hexagonal.
Hexagonal final – Classificação
- Brasil – 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 8 gols pró, 1 gol contra, saldo 7, 100%
- Equador – 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 4 gols pró, 2 gols contra, saldo 2, 77%
- Paraguai – 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 gols pró, 4 gols contra, saldo 0, 44%
- Venezuela – 2 pontos, 3 jogos, 0 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 4 gols pró, 6 gols contra, saldo -2, 22%
- Colômbia – 1 ponto, 3 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 1 gol pró, 3 gols contra, saldo -2, 11%
- Argentina – 1 ponto, 3 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 2 gols pró, 7 gols contra, saldo -5, 11%
