A Seleção Brasileira pode conquistar seu décimo primeiro título do Sul-Americano Feminino Sub-20 de forma antecipada nesta quarta-feira (25), caso vença o Equador pela quarta rodada do hexagonal final. O time de Camilla Orlando entra em campo às 18h, no Carfem, em Ypané, com transmissão do Sportv.

Líder isolado da fase decisiva, o Brasil soma 9 pontos em três jogos, com 100% de aproveitamento, oito gols marcados e apenas um sofrido, números que confirmam também o melhor ataque e a melhor defesa da etapa final até aqui.

Brasil próximo de manter hegemonia continental

O confronto diante das equatorianas é decisivo porque o Equador aparece na segunda colocação, com 7 pontos. Em caso de vitória brasileira, a diferença ficaria inalcançável na última rodada, garantindo a taça com antecedência.

O hexagonal final reúne as seis melhores seleções da primeira fase, que se enfrentam em turno único, em pontos corridos, para definir o campeão e as vagas para a Copa do Mundo da categoria. As brasileiras garantiram presença no Mundial de forma antecipada.

Treinadora Camilla Orlando pode conquistar seu primeiro título continental com o Brasil. (Foto: Staff Images /CBF)

A classificação do hexagonal neste momento tem o Brasil na liderança com 9 pontos, seguido por Equador com 7, Paraguai com 4, Venezuela com 2, Colômbia com 1 e Argentina também com 1 ponto. Na rodada, além de Brasil x Equador, Venezuela enfrenta a Colômbia e Argentina encara o Paraguai.

A campanha brasileira começou ainda na primeira fase, quando a equipe avançou pelo Grupo B. A Seleção terminou com 9 pontos em quatro jogos, três vitórias e uma derrota, marcou 15 gols e sofreu apenas quatro, encerrando a etapa com um dos melhores desempenhos ofensivos do torneio. No Grupo A, Colômbia, Venezuela e Paraguai ficaram com as vagas para o hexagonal.

Hexagonal final – Classificação