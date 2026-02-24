Seleção Feminina desembarca na Costa Rica para o primeiro amistoso do ano
Brasil enfrenta as costarriquenhas nesta sexta (27)
A pouco mais de um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil, a Seleção Brasileira Feminina se prepara para os primeiros compromissos do ano: amistoso contra Costa Rica, Venezuela e México fora do país. O primeiro deles será diante das costarriquenhas, comandadas pela brasileira Lindsay Camilla, nesta sexta-feira (27), às 22h (de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, e atletas e comissão técnica já desembarcaram para o país.
Após o duelo inicial com a Costa Rica, o Brasil terá mais dois compromissos fora de casa: no dia 4 de março, às 18h, enfrenta a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e, para fechar a série, mede forças com o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, no dia 7 de março, às 20h.
Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina
GOLEIRAS
- Cláudia (Cruzeiro)
- Thaís (Benfica/POR)
- Lelê (Corinthians)
DEFENSORAS
- Tarci (Lyon/FRA)
- Mariza (Tigres)
- Fê Palermo (Palmeiras)
- Lauren (Atlético de Madrid)
- Thaís Ferreira (Corinthians)
- Yasmim (Real Madrid/ESP)
- Tamires (Corinthians)
- Bruninha (Gotham)
MEIO-CAMPISTAS
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Ana Vitória (Corinthians)
- Maiara (Angel City)
- Brena (Palmeiras)
- Luana (Orlando Pride)
ATACANTES
- Kerolin (Manchester City)
- Luany (Atlético de Madrid/ESP)
- Adriana (Al Qadsiah)
- Geyse (América-MEX)
- Bia Zaneratto (Kansas/EUA)
- Gabi Zanotti (Corinthians)
- Jaque (Corinthians)
- Jheniffer (Tigres)
- Tainá Maranhão (Palmeiras)
- Aline Gomes (Pachuca)
