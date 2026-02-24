menu hamburguer
Futebol Feminino

Seleção Feminina desembarca na Costa Rica para o primeiro amistoso do ano

Brasil enfrenta as costarriquenhas nesta sexta (27)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
18:06
Atualizado há 3 minutos
Seleção Feminina está na Costa Rica. (Foto: CBD/Divulgação)
imagem cameraSeleção Feminina está na Costa Rica. Gabi Zanotti e Duda Sampaio na foto. (Foto: CBD/Divulgação)
A pouco mais de um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil, a Seleção Brasileira Feminina se prepara para os primeiros compromissos do ano: amistoso contra Costa Rica, Venezuela e México fora do país. O primeiro deles será diante das costarriquenhas, comandadas pela brasileira Lindsay Camilla, nesta sexta-feira (27), às 22h (de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, e atletas e comissão técnica já desembarcaram para o país.

Após o duelo inicial com a Costa Rica, o Brasil terá mais dois compromissos fora de casa: no dia 4 de março, às 18h, enfrenta a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e, para fechar a série, mede forças com o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, no dia 7 de março, às 20h.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Seleção Brasileira Feminina se apresenta para amistosos diante da Costa Rica. Atletas posam para foto. (Foto: CBF/Divulgação)
Seleção Brasileira Feminina se apresenta para amistosos diante da Costa Rica. Atletas posam para foto (da esquerda para a direita: Yasmin, Luany, Thaís, Lauren e Kerolin). (Foto: CBF/Divulgação)
Seleção Feminina está na Costa Rica. Na foto, a goleira Lelê e a atacante Jaque. (Foto: CBD/Divulgação)
Seleção Feminina está na Costa Rica. Na foto, a goleira Lelê em destaque. (Foto: CBD/Divulgação)

Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina

GOLEIRAS

  • Cláudia (Cruzeiro)
  • Thaís (Benfica/POR)
  • Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

  • Tarci (Lyon/FRA)
  • Mariza (Tigres)
  • Fê Palermo (Palmeiras)
  • Lauren (Atlético de Madrid)
  • Thaís Ferreira (Corinthians)
  • Yasmim (Real Madrid/ESP)
  • Tamires (Corinthians)
  • Bruninha (Gotham)

MEIO-CAMPISTAS

  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Ana Vitória (Corinthians)
  • Maiara (Angel City)
  • Brena (Palmeiras)
  • Luana (Orlando Pride)

ATACANTES

    1.
  1. Kerolin (Manchester City)
    2. 2.
  2. Luany (Atlético de Madrid/ESP)
    3. 3.
  3. Adriana (Al Qadsiah)
    4. 4.
  4. Geyse (América-MEX)
    5. 5.
  5. Bia Zaneratto (Kansas/EUA)
    6. 6.
  6. Gabi Zanotti (Corinthians)
    7. 7.
  7. Jaque (Corinthians)
    8. 8.
  8. Jheniffer (Tigres)
    9. 9.
  9. Tainá Maranhão (Palmeiras)
    10. 10.
  10. Aline Gomes (Pachuca)

+ Aposte na vitória da Seleção Brasileira Feminina
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

