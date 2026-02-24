A pouco mais de um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil, a Seleção Brasileira Feminina se prepara para os primeiros compromissos do ano: amistoso contra Costa Rica, Venezuela e México fora do país. O primeiro deles será diante das costarriquenhas, comandadas pela brasileira Lindsay Camilla, nesta sexta-feira (27), às 22h (de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, e atletas e comissão técnica já desembarcaram para o país.

Após o duelo inicial com a Costa Rica, o Brasil terá mais dois compromissos fora de casa: no dia 4 de março, às 18h, enfrenta a Venezuela no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e, para fechar a série, mede forças com o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, no dia 7 de março, às 20h.

Seleção Brasileira Feminina se apresenta para amistosos diante da Costa Rica. Atletas posam para foto (da esquerda para a direita: Yasmin, Luany, Thaís, Lauren e Kerolin). (Foto: CBF/Divulgação)

Seleção Feminina está na Costa Rica. Na foto, a goleira Lelê em destaque. (Foto: CBD/Divulgação)

Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina

GOLEIRAS

Cláudia (Cruzeiro)

Thaís (Benfica/POR)

Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

Tarci (Lyon/FRA)

Mariza (Tigres)

Fê Palermo (Palmeiras)

Lauren (Atlético de Madrid)

Thaís Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid/ESP)

Tamires (Corinthians)

Bruninha (Gotham)

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio (Corinthians)

Ana Vitória (Corinthians)

Maiara (Angel City)

Brena (Palmeiras)

Luana (Orlando Pride)

ATACANTES

1 . Kerolin (Manchester City) 2 . Luany (Atlético de Madrid/ESP) 3 . Adriana (Al Qadsiah) 4 . Geyse (América-MEX) 5 . Bia Zaneratto (Kansas/EUA) 6 . Gabi Zanotti (Corinthians) 7 . Jaque (Corinthians) 8 . Jheniffer (Tigres) 9 . Tainá Maranhão (Palmeiras) 10 . Aline Gomes (Pachuca)

