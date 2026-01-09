Endrick poderá atuar pelo Lyon neste domingo (11), às 17h (de Brasília), na partida contra o Lille, válida pela segunda rodada da Copa da França. O brasileiro foi incluído na lista de relacionados do duelo pelo técnico Paulo Fonseca. Contudo, em entrevista nesta sexta-feira (9), o português não confirmou se o atacante iniciará como titular ou no banco de reservas.

Na coletiva, Fonseca elogiou a forma física de Endrick nas primeiras exibições durante os treinos, mas afirmou que o jogador ainda não suporta a duração completa de uma partida. Além disso, destacou o período de adaptação natural para um jovem atleta de outra liga a um novo clube no meio da temporada:

— Acho que Endrick não consegue jogar 90 minutos, mas ele jogará alguns minutos. Não posso dizer se ele será titular ou não, mas ele deve jogar. Fisicamente, ele está em forma e participou de todos os treinos — disse Paulo.

— Não podemos esquecer que ele é um jogador muito jovem, chegando a uma nova liga, muito diferente da que conhece na Espanha. Ele precisa de um período de adaptação para entender o estilo de jogo da equipe e como seus companheiros jogam. Ele está se integrando bem aos treinos e começando a se adaptar ao que queremos fazer ofensivamente e defensivamente. Isso é muito positivo — completou o treinador.

Endrick em campo ⚽

No Palmeiras, Endrick atuou com regularidade desde sua estreia sob o comando de Abel Ferreira e, ao longo de dois anos, disputou 82 partidas, com 21 gols e três assistências. Posteriormente, encerrou sua primeira passagem pelo Real Madrid com 40 jogos, sete bolas na rede e um passe decisivo.

Em 2025/26, entretanto, entrou em campo apenas três vezes, somando 99 minutos, sem participação direta em gols, o que o levou a buscar a recuperação do melhor rendimento. A escolha por defender o Lyon no restante da temporada se insere em uma estratégia para retomar protagonismo na carreira, ampliar a minutagem em campo e se credenciar à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, com foco na Copa do Mundo de 2026.

