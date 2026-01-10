Conteúdo Especial

O atacante Endrick começou o ano respirando novos ares. Emprestado pelo Real Madrid, o brasileiro irá defender as cores do Lyon no restante da temporada. O novo destino, no entanto, gerou alguns questionamentos. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jovem de 19 anos explicou as motivações para a definição do seu novo clube.

Segundo Endrick, duas pessoas tiveram papel essencial para a escolha: Paulo Fonseca, técnico do Lyon, e Matthieu Louis-Jean, diretor esportivo do clube. Além disso, também citou a presença da equipe na Europa League, liga que mais revela talentos na Europa.

— O conjunto de tudo. O elenco, como jogam, as conversas com Paulo (Fonseca, técnico do time) e Matthieu (Louis-Jean, o diretor esportivo do clube) a história dos brasileiros no clube, os jogos na França e na liga Europa. Estão na liga que revela mais talentos na Europa. Chegaram na final das últimas Copas. Estão no topo.

O interesse do Lyon surgiu em meio à falta de oportunidade de Endrick na equipe titular do Real Madrid e com uma boa oportunidade firmada em contrato: empréstimo pode sair gratuito. Em julho de 2024, o jogador chegou ao clube espanhol e foi apresentado no Santiago Bernabéu para cerca de 40 mil torcedores após deixar o Palmeiras em uma transação acertada em dezembro de 2022, que girou torno de um valor de 70 milhões de euros (cerca de R$ 393 milhões na cotação da época.

Endrick levantando a Supercopa da Uefa (Foto: Divulgação/Endrick)

Mesmo com status de grande contratação, o brasileiro não foi utilizado como esperado por Xabi Alonso, atual comandante do Real Madrid. No início da última temporada, ainda viu o clube trazer nomes que aumentaram ainda mais a concorrência na posição. Um exemplo é Gonzalo García, uma das apostas do treinador merengue para a temporada.

Embora sem ter uma passagem esperada pelo Real Madrid, Endrick afirma não ter o que reclamar sobre o tempo no clube, que ainda detém seus direitos. Ele reforçou todo seu empenho em campo e relembrou seu início de temporada lesionado, que o afastou, inclusive, das disputas do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

— Não tenho do que reclamar do início no Real. Joguei em todos os torneios, marquei gols em todos, fui bem recebido pelo elenco, treinadores e torcida. Infelizmente comecei a segunda temporada lesionado, e a recuperação tem que ser cautelosa. Voltar aos poucos, controlar carga. Faz parte da nossa carreira. Não tenho do que reclamar.

Questionado qual conselho ele daria ao Endrick lá de trás, que se transferiu ao Real Madrid assim que completou 18 anos, o jogador do Lyon rechaçou qualquer tipo de arrependimento e respondeu:

— Acho que ia falar pra ele fazer a mesma coisa. Dê o seu máximo, porque Deus vai lhe abençoar com o melhor lugar e as melhores pessoas para lhe ajudar.

Endrick com a camisa do Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)

Endrick chega como grande aposta do Lyon para os últimos seis meses da temporada. Nas redes sociais, os torcedores franceses exaltaram as finalizações precisas e força física invejável do ex-Palmeiras. Os lances foram compartilhados pelo clube, que já projeta a estreia do brasileiro contra o Lille, pela Copa da França, no domingo, dia 11.

'A gente aprende que o nosso máximo ainda não chegou', Endrick sobre Real Madrid

Endrick realizou o sonho de muitos jovens: jogar no Real Madrid. O ex-Palmeiras revelou quais ensinamentos irá levar durante este período no clube para o Lyon, agora sua nova casa.

— Dá pra ficar falando por uma semana inteira. Um mês. É o maior clube do mundo. O maior campeão. A gente aprende sobre tudo lá. O que tem que ser feito nos treinos, dentro e fora de campo. A gente aprende que o nosso máximo ainda não chegou.

