Moacir, campeão da Copa de 1958 e ídolo do Flamengo, está em estado grave
Aos 89 anos, ex-jogador está internado em um hospital público no Equador
Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1958 e ídolo do Flamengo nos anos 1950, o ex-meia e treinador Moacir Claudino Pinto está internado em estado grave em um hospital de Guayaquil, no Equador. Aos 89 anos, o reserva de Didi na conquista da primeira Copa do Mundo do Brasil apresentou quadro de pneumonia e luta contra complicações cardíacas.
Segundo informações do diário equatoriano "El Universo", Moacir está internado no Hospital Geral Guasmo Sur, maior unidade pública de saúde do país.
Ao lado de Dino Sani, Mazzola e Pepe, Moacir é um dos quatro integrantes da Seleção de 1958 que ainda está vivo. Ele começou a carreira no Flamengo e foi um dos grandes ídolos do clube carioca na metade final da década de 1950. Moacir está listado na seção "Lendas Rubro-Negras" do museu do clube, com vídeo gravado em 2000.
Após sair do clube carioca, em 1962, Moacir se transferiu para o River Plate. Atuou ainda no Peñarol e, posteriormente, foi jogar no Equador. Naquele país, teve rápida passagem pelo pequeno Everest e logo se transferiu para o Barcelona de Guayaquil, onde atuou por cinco temporadas e conquistou um título nacional. É considerado até hoje um dos melhores camisas 10 a vestir a camisa do Barcelona em toda a história.
— Moacir foi o primeiro campeão mundial que veio jogar no Equador e sua chegada, em 1964, foi emocionante. Foi como se hoje nos dissessem que os marcianos chegariam a Guayaquil ao meio-dia — conta ao Lance! o jornalista Ricardo Vasconcellos, do site equatoriano "Primicias", autor do livro oficial do centenário do Barcelona.
— Ele foi, à época, o jogador de futebol mais renomado e cotado contratado no Equador: campeão mundial na Suécia, com passagens pelo Flamengo, River Plate e Peñarol. Hoje seria impossível para o Equador trazer um jogador do nível dele — acrescenta o jornalista.
Moacir escolheu o Equador para fixar moradia e seguiu carreira como técnico. E entrou para a história do país também dessa forma.
— Em 1986, a relevância de Moacir no Equador aumentou: ele treinou a seleção sub-16 no Sul-Americano de Lima e quase foi campeão. Ficou em segundo lugar, mas foi o suficiente para o Equador se classificar para a Copa do Mundo Sub-16 do Canadá em 1987. Essa foi a primeira Copa do Mundo da Fifa para a qual o futebol equatoriano se classificou em sua história, e Moacir era o técnico. Infelizmente, ele não quis ir ao Canadá porque tinha pavor de voar, sendo substituído por Eduardo Macias.
O jornalista equatoriano fez ainda um apelo para que o clube equatoriano e a federação de futebol do país ajudem o ex-jogador.
— Moacir é mais equatoriano do que muitos treinadores do Equador que, ao saírem, exigiram indenizações milionárias. É triste a indiferença da Federação Equatoriana de Futebol em relação a ele. A entidade e toda e todo o nosso futebol têm uma dívida com Moacir. O Barcelona lhe entregou uma medalha em 2025 pelas comemorações dos 100 anos do clube, mas agora Moacir precisa de ajuda efetiva, financeira — ressalta Vasconcellos.
