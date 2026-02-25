Ancelotti observa jogadores de Cruzeiro e Corinthians para a Seleção

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti está presente no Estádio Mineirão nesta quarta-feira (25) para acompanhar o duelo entre Cruzeiro e Corinthians, pela quarta rodada do Brasileirão. Ao lado do coordenador de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Caetano, o treinador italiano observa jogadores de ambas as equipes antes da próxima convocação, marcada para o dia 16 de março.

Dentre os destaques da Raposa, mandante da partida, estão Kaio Jorge e Fabrício Bruno, já convocados pelo atual comandante da Amarelinha. Além da dupla, Matheus Pereira recebeu oportunidade ainda neste ciclo, chamado por Dorival Júnior em 2024; com Ancelotti, o nome do meia-atacante esteve apenas na pré-lista.

Do outro lado, o Corinthians teve apenas o goleiro Hugo Souza servindo à Seleção sob o comando de Carleto. Outros nomes observados pela comissão técnica do Brasil são os laterais Mateuzinho e Matheus Bidu, além do meio-campista Breno Bidon.

O Brasil irá enfrentar a França, atual vice-campeã Mundial e terceira colocada no ranking da Fifa, em 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston. O jogo está marcado para as 16h locais (17h em Brasília).

Cinco dias depois, em 31 de março, o Brasil terá pela frente a Croácia, algoz da Seleção na Copa do Mundo do Catar. A partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 20h locais (21h em Brasília).

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti presente no Mineirão para acompanhar duelo entre Cruzeiro e Corinthians (Foto: Divulgação / Mineirão)

Carlo Ancelotti volta aos estádios após o Carnaval

Carlo Ancelotti viveu nas últimas semanas uma experiência diferente da rotina de treinos, observações e planejamento tático. Em meio à intensa agenda de compromissos à frente da equipe nacional, o técnico da Seleção mergulhou de vez no Carnaval e fez questão de destacar o impacto da festa em sua adaptação ao país.

A principal passagem foi pela Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde acompanhou os desfiles das escolas de samba e teve contato direto com um dos maiores espetáculos do mundo. Por meio da assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ancelotti comentou a experiência e demonstrou entusiasmo com o que viu.

— Foi especial conhecer e aproveitar o Carnaval no Brasil. Desde que cheguei à Seleção tenho procurado me envolver com a cultura brasileira e entender mais sobre este país onde escolhi viver e trabalhar. O Carnaval é uma das maiores manifestações populares do mundo e me deixou ainda mais impressionado com a força e a alegria do povo brasileiro — declarou o treinador.

A presença na Sapucaí foi apenas um dos compromissos de uma agenda movimentada durante o período carnavalesco. Na sexta-feira, Ancelotti esteve em Salvador, onde acompanhou a folia em um camarote e presenciou um momento curioso: do alto do trio elétrico, o cantor Léo Santana pediu a convocação de Neymar para a Seleção. A cena arrancou sorrisos do comandante do Brasil.

No sábado, o técnico também marcou presença no Carnaval de São Paulo, ampliando sua imersão na principal festa popular brasileira e demonstrando disposição para conhecer diferentes manifestações culturais do país.

