O ex-atacante da Seleção, Paulo Sérgio Rosa, mais conhecido como Viola, foi condenado a três anos e dez meses de prisão em regime aberto por porte ilegal de arma de fogo.

continua após a publicidade

O caso teve origem em 2012, após um episódio envolvendo a ex-esposa do ex-jogador. Na ocasião, Viola teria se trancado em casa com o filho depois de perder a guarda da criança. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou uma espingarda, um revólver e munições na residência. Ele chegou a permanecer preso por cinco dias na época.

➡️CBF define data da convocação da Seleção para jogos com França e Croácia

O processo foi analisado pelo juiz Gustavo Nardi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público e determinou a condenação. Além da prestação de serviços comunitários, o ex-atacante também deverá pagar multa equivalente ao salário-mínimo vigente em 2012, ano em que a ação foi iniciada.

continua após a publicidade

🍀Aposte na rodada do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Bebeto, Mauro Silva, Viola e Cafu correm para abraçar Taffarel após a vitória na final (Foto: AFP/DANIEL GARCIA)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atualmente com 57 anos, Viola integrou o elenco da Seleção Brasileira de Futebol campeão da Copa do Mundo FIFA de 1994, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes de destaque do futebol brasileiro, como Corinthians, Palmeiras, Santos e Vasco, além de experiências no futebol da Turquia e da Espanha.