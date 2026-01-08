menu hamburguer
Surpresa no Mundial, Gonzalo García ganha nova chance com o Real Madrid na Supercopa

Centroavante aproveita ausência de Mbappé e saída de Endrick

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/01/2026
14:00
Com três gols de Gonzalo García, o Real Madrid venceu o Betis por 5 a 1, em La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
imagem cameraGonzalo García comemora um dos três gols marcados na vitória do Real Madrid por 5 a 1 sobre o Betis, pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
A grande surpresa do Real Madrid no Mundial de Clubes, Gonzalo García ganha uma nova chance como titular da equipe na Supercopa da Espanha. O centroavante aproveita a ausência de Mbappé e a saída de Endrick para ser o comandante do ataque do time de Xabi Alonso diante do Atlético de Madrid, nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do torneio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Enquanto Endrick se transferiu por empréstimo ao Lyon, Mbappé não viajou para a Arábia Saudita e permaneceu na Espanha para tratar de uma entorse no joelho. Com isso, o Real Madrid não tem outra opção como referência no ataque sem ser Gonzalo García, que foi o grande destaque do clube merengue no Mundial de Clubes.

No torneio do meio do ano de 2025, Gonzalo García aproveitou uma lesão muscular de Endrick e uma gastroenterite de Mbappé para iniciar a competição como titular no início do trabalho de Xabi Alonso no Real Madrid. Na competição, o espanhol surpreendeu com quatro gols marcados e uma assistências em seis partidas, além de ter encerrado o Mundial de Clubes como artilheiro.

Na última rodada do Campeonato Espanhol, Gonzalo García já assumiu a responsabilidade, uma vez que Endrick já estava na França, enquanto Mbappé desfalcou o Real Madrid. No duelo contra o Betis, o jovem de 21 anos marcou três gols na goleada por 5 a 1 sobre a equipe de Sevilha.

Em um dos grandes desafios da temporada, Gonzalo García tem a missão de "limpar a imagem" do Real Madrid diante do Atlético de Madrid após a dura derrota por 5 a 2, em setembro, pela La Liga. O jogador tem a confiança de Xabi Alonso, visto a minutagem maior na temporada (418) em relação a Endrick (99), embora ambos estivessem sempre atrás de Mbappé.

Gonzalo García é o 2º maior artilheiro do Real Madrid desde o Mundial

Desde o Mundial de Clubes, Gonzalo García é o 2º maior artilheiro do Real Madrid com sete gols marcados. O centroavante está atrás apenas de Kylian Mbappé, que é um dos principais goleadores da Europa na atual temporada.

No entanto, o espanhol está na frente de Vini Jr (6), Bellingham (6), Arda Güler (4), Rodrygo (2), Valverde (2), Mastantuono (1) e Brahim Díaz (1).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Gonzalo García comemora gol pelo Real Madrid no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)
