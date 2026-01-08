Surpresa no Mundial, Gonzalo García ganha nova chance com o Real Madrid na Supercopa
A grande surpresa do Real Madrid no Mundial de Clubes, Gonzalo García ganha uma nova chance como titular da equipe na Supercopa da Espanha. O centroavante aproveita a ausência de Mbappé e a saída de Endrick para ser o comandante do ataque do time de Xabi Alonso diante do Atlético de Madrid, nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do torneio.
Enquanto Endrick se transferiu por empréstimo ao Lyon, Mbappé não viajou para a Arábia Saudita e permaneceu na Espanha para tratar de uma entorse no joelho. Com isso, o Real Madrid não tem outra opção como referência no ataque sem ser Gonzalo García, que foi o grande destaque do clube merengue no Mundial de Clubes.
No torneio do meio do ano de 2025, Gonzalo García aproveitou uma lesão muscular de Endrick e uma gastroenterite de Mbappé para iniciar a competição como titular no início do trabalho de Xabi Alonso no Real Madrid. Na competição, o espanhol surpreendeu com quatro gols marcados e uma assistências em seis partidas, além de ter encerrado o Mundial de Clubes como artilheiro.
Na última rodada do Campeonato Espanhol, Gonzalo García já assumiu a responsabilidade, uma vez que Endrick já estava na França, enquanto Mbappé desfalcou o Real Madrid. No duelo contra o Betis, o jovem de 21 anos marcou três gols na goleada por 5 a 1 sobre a equipe de Sevilha.
Em um dos grandes desafios da temporada, Gonzalo García tem a missão de "limpar a imagem" do Real Madrid diante do Atlético de Madrid após a dura derrota por 5 a 2, em setembro, pela La Liga. O jogador tem a confiança de Xabi Alonso, visto a minutagem maior na temporada (418) em relação a Endrick (99), embora ambos estivessem sempre atrás de Mbappé.
Gonzalo García é o 2º maior artilheiro do Real Madrid desde o Mundial
Desde o Mundial de Clubes, Gonzalo García é o 2º maior artilheiro do Real Madrid com sete gols marcados. O centroavante está atrás apenas de Kylian Mbappé, que é um dos principais goleadores da Europa na atual temporada.
No entanto, o espanhol está na frente de Vini Jr (6), Bellingham (6), Arda Güler (4), Rodrygo (2), Valverde (2), Mastantuono (1) e Brahim Díaz (1).
