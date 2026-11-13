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Coluna de Opinião e análise do time Lance!
Do 4-2-4 ao 4-3-3: o plano tático de Ancelotti na Seleção
Técnico testa nova formação contra Japão e Singapura e busca equilíbrio entre os setores
Por Lance! Tático
Colunista do Lance! · 13/11/2026, 09:11 · Atualizado em 13/11/2026, 09:21
O autor apresenta e defende suas ideias. O texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!.
Carlo Ancelotti chega à última Data Fifa de 2026 com uma missão importante: continuar dando identidade à Seleção Brasileira e encontrar alternativas para o próximo ciclo. Nos amistosos contra Japão e Singapura, ambos disputados no Estádio Nacional de Singapura, o treinador italiano voltou a experimentar diferentes estruturas, principalmente no meio-campo. A principal novidade é a utilização de Rayan em uma função mais centralizada, em um desenho que mantém três jogadores no setor.
A movimentação representa mais um capítulo de um processo que começou ainda na preparação para a Copa do Mundo. Quando assumiu a Seleção, Ancelotti apostou em uma equipe bastante ofensiva, com quatro jogadores de características de ataque e apenas dois meio-campistas. O 4-2-4 era a principal referência do treinador, que buscava aproveitar a velocidade, a capacidade individual e o poder de decisão dos jogadores brasileiros.
A proposta, entretanto, apresentava dificuldades contra adversários de maior intensidade. Com apenas dois jogadores no meio, o Brasil encontrava problemas para controlar determinados momentos das partidas e proteger os espaços entre os setores. Márcio Iannacca, em análise publicada pelo Lance! após os amistosos de setembro contra a Austrália, destacou justamente a necessidade de aumentar a presença no meio-campo. A utilização de três jogadores naquela região deixou a equipe mais equilibrada e conectada.
A mudança de comportamento também foi determinante durante a Copa. Embora Ancelotti tenha mantido a ideia de quatro jogadores ofensivos em boa parte da preparação, o treinador percebeu a necessidade de modificar a estrutura. Depois da estreia contra Marrocos, o italiano encontrou no 4-4-2 com meio-campo em losango uma alternativa para dar mais sustentação à equipe.
A transformação ganhou força nas vitórias sobre Haiti e Escócia, ambas por 3 a 0. Casemiro passou a atuar como primeiro volante, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá ocuparam os lados internos do losango, enquanto Matheus Cunha ganhou liberdade para jogar mais adiantado, aproximando-se dos atacantes. Na frente, Vinicius Júnior e Raphinha formavam a dupla ofensiva.
A análise mostrou como Ancelotti recorreu a referências de equipes que comandou anteriormente, especialmente o Real Madrid e o Milan. O treinador adaptou conceitos conhecidos à característica dos jogadores brasileiros, priorizando a ocupação dos espaços centrais e a aproximação entre os setores.
A mudança não significou necessariamente o abandono definitivo do 4-2-4. O Brasil continuou apresentando variações de acordo com o adversário e o momento da partida. A própria análise de Márcio Iannacca, no Lance!, sobre a formação encontrada durante a Copa destacou a importância de compreender o modelo de jogo para além da disposição inicial dos jogadores.
Rayan ganha espaço em nova experiência
Na preparação para os amistosos de novembro, Ancelotti voltou a abrir o leque de possibilidades. Como mostrou Marcio Dolzan, em reportagem publicada pelo Lance! no dia 11, o treinador iniciou os trabalhos em Singapura sem definir se manteria dois jogadores no meio-campo ou reforçaria o setor com uma terceira peça.
Nos treinamentos seguintes, a opção pelo meio mais povoado ganhou força. Ancelotti utilizou Rayan como meio-campista, ao lado de Andrey Santos e Bruno Guimarães, mantendo o Brasil estruturado em um 4-3-3. O jogador do Bournemouth foi posicionado pelo lado esquerdo do setor, com liberdade para se aproximar de Vinicius Júnior e atacar a área.
A ideia é aproveitar características que vão além da velocidade e da capacidade de finalização do jovem atacante. Rayan também oferece força física, mobilidade e disposição para participar da recomposição defensiva. Ancelotti chegou a comparar a função com a desempenhada por Ángel Di María no Real Madrid campeão da Champions League de 2014.
No ataque, outra mudança chama atenção: Raphinha vem sendo utilizado cada vez mais centralizado, enquanto Estêvão ocupa a direita e Vinicius Júnior permanece aberto pelo lado esquerdo. A intenção é aproveitar a capacidade de movimentação e finalização do jogador do Barcelona, sem abrir mão da velocidade dos dois pontas.
A escalação trabalhada no último treinamento antes do Japão teve Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vinicius Júnior. A lateral esquerda também foi alvo de observações, com Carlos Augusto ganhando espaço em relação a Douglas Santos.
A leitura sobre o trabalho de Ancelotti durante o ciclo também ajuda a compreender esse processo: o treinador construiu modelos de jogo que podem ser utilizados conforme as necessidades da equipe, sem ficar preso a uma única formação.
Mais do que encontrar um desenho definitivo, Ancelotti parece buscar alternativas para tornar a Seleção menos previsível. O 4-2-4 oferece presença ofensiva, o 4-4-2 em losango aumenta a ocupação do meio e o 4-3-3 permite combinar mobilidade, recomposição e criatividade.
Os confrontos com Japão e Singapura serão, portanto, oportunidades para observar como essas ideias podem conviver. A última Data Fifa do ano não representa apenas o encerramento de uma temporada, mas também o início da construção de uma nova identidade para a Seleção Brasileira.
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