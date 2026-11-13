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Coluna de Opinião e análise do time Lance!

Do 4-2-4 ao 4-3-3: o plano tático de Ancelotti na Seleção

Técnico testa nova formação contra Japão e Singapura e busca equilíbrio entre os setores

Por Lance! Tático

Colunista do Lance! · 13/11/2026, 09:11 · Atualizado em 13/11/2026, 09:21

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O autor apresenta e defende suas ideias. O texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!.

Carlo Ancelotti chega à última Data Fifa de 2026 com uma missão importante: continuar dando identidade à Seleção Brasileira e encontrar alternativas para o próximo ciclo. Nos amistosos contra Japão e Singapura, ambos disputados no Estádio Nacional de Singapura, o treinador italiano voltou a experimentar diferentes estruturas, principalmente no meio-campo. A principal novidade é a utilização de Rayan em uma função mais centralizada, em um desenho que mantém três jogadores no setor.

Evolução Tática Seleção de Ancelotti
Evolução Tática da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti (Foto: Editoria de Arte Lance!)

A movimentação representa mais um capítulo de um processo que começou ainda na preparação para a Copa do Mundo. Quando assumiu a Seleção, Ancelotti apostou em uma equipe bastante ofensiva, com quatro jogadores de características de ataque e apenas dois meio-campistas. O 4-2-4 era a principal referência do treinador, que buscava aproveitar a velocidade, a capacidade individual e o poder de decisão dos jogadores brasileiros.

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A proposta, entretanto, apresentava dificuldades contra adversários de maior intensidade. Com apenas dois jogadores no meio, o Brasil encontrava problemas para controlar determinados momentos das partidas e proteger os espaços entre os setores. Márcio Iannacca, em análise publicada pelo Lance! após os amistosos de setembro contra a Austrália, destacou justamente a necessidade de aumentar a presença no meio-campo. A utilização de três jogadores naquela região deixou a equipe mais equilibrada e conectada.

A mudança de comportamento também foi determinante durante a Copa. Embora Ancelotti tenha mantido a ideia de quatro jogadores ofensivos em boa parte da preparação, o treinador percebeu a necessidade de modificar a estrutura. Depois da estreia contra Marrocos, o italiano encontrou no 4-4-2 com meio-campo em losango uma alternativa para dar mais sustentação à equipe.

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A transformação ganhou força nas vitórias sobre Haiti e Escócia, ambas por 3 a 0. Casemiro passou a atuar como primeiro volante, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá ocuparam os lados internos do losango, enquanto Matheus Cunha ganhou liberdade para jogar mais adiantado, aproximando-se dos atacantes. Na frente, Vinicius Júnior e Raphinha formavam a dupla ofensiva.

A análise mostrou como Ancelotti recorreu a referências de equipes que comandou anteriormente, especialmente o Real Madrid e o Milan. O treinador adaptou conceitos conhecidos à característica dos jogadores brasileiros, priorizando a ocupação dos espaços centrais e a aproximação entre os setores.

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A mudança não significou necessariamente o abandono definitivo do 4-2-4. O Brasil continuou apresentando variações de acordo com o adversário e o momento da partida. A própria análise de Márcio Iannacca, no Lance!, sobre a formação encontrada durante a Copa destacou a importância de compreender o modelo de jogo para além da disposição inicial dos jogadores.

Rayan ganha espaço em nova experiência

Rayan em treino da Seleção Brasileira em Singapura
Rayan em treino da Seleção Brasileira em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na preparação para os amistosos de novembro, Ancelotti voltou a abrir o leque de possibilidades. Como mostrou Marcio Dolzan, em reportagem publicada pelo Lance! no dia 11, o treinador iniciou os trabalhos em Singapura sem definir se manteria dois jogadores no meio-campo ou reforçaria o setor com uma terceira peça.

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Nos treinamentos seguintes, a opção pelo meio mais povoado ganhou força. Ancelotti utilizou Rayan como meio-campista, ao lado de Andrey Santos e Bruno Guimarães, mantendo o Brasil estruturado em um 4-3-3. O jogador do Bournemouth foi posicionado pelo lado esquerdo do setor, com liberdade para se aproximar de Vinicius Júnior e atacar a área.

A ideia é aproveitar características que vão além da velocidade e da capacidade de finalização do jovem atacante. Rayan também oferece força física, mobilidade e disposição para participar da recomposição defensiva. Ancelotti chegou a comparar a função com a desempenhada por Ángel Di María no Real Madrid campeão da Champions League de 2014.

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No ataque, outra mudança chama atenção: Raphinha vem sendo utilizado cada vez mais centralizado, enquanto Estêvão ocupa a direita e Vinicius Júnior permanece aberto pelo lado esquerdo. A intenção é aproveitar a capacidade de movimentação e finalização do jogador do Barcelona, sem abrir mão da velocidade dos dois pontas.

A escalação trabalhada no último treinamento antes do Japão teve Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vinicius Júnior. A lateral esquerda também foi alvo de observações, com Carlos Augusto ganhando espaço em relação a Douglas Santos.

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A leitura sobre o trabalho de Ancelotti durante o ciclo também ajuda a compreender esse processo: o treinador construiu modelos de jogo que podem ser utilizados conforme as necessidades da equipe, sem ficar preso a uma única formação.

Mais do que encontrar um desenho definitivo, Ancelotti parece buscar alternativas para tornar a Seleção menos previsível. O 4-2-4 oferece presença ofensiva, o 4-4-2 em losango aumenta a ocupação do meio e o 4-3-3 permite combinar mobilidade, recomposição e criatividade.

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Os confrontos com Japão e Singapura serão, portanto, oportunidades para observar como essas ideias podem conviver. A última Data Fifa do ano não representa apenas o encerramento de uma temporada, mas também o início da construção de uma nova identidade para a Seleção Brasileira.

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