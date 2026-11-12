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Artilharia pulverizada: 19 jogadores marcaram nos 20 jogos do Brasil sob Ancelotti

Vini Jr é o artilheiro, Estêvão está chegando, e há vários outros

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 14:09
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Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
Bruno Guimarães e Vini Jr marcaram, juntos, oito vezes com o Brasil de Ancelotti (Foto: Jewel Samad/AFP)

A Seleção Brasileira fará no sábado (14), diante do Japão, o 21º jogo sob o comando de Carlo Ancelotti. Desde que o italiano assumiu, há um ano e meio, o Brasil marcou 45 gols, e chama a atenção a pulverização da artilharia: ao todo, 19 jogadores diferentes marcaram nos 20 jogos realizados até aqui.

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Como é de se esperar, a lista de marcadores é puxada por atacantes, responsáveis por 32 dos 45 gols. Outros dez foram feitos por jogadores de meio-campo, enquanto três foram marcados por atletas da defesa — os laterais Paulo Henrique e Vanderson e o zagueiro Bremer, com um gol cada.

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Quem mais marcou para a Seleção no período foi Vini Jr, autor de oito gols. Estêvão vem na sequência, com seis. Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Casemiro, que não deve mais ser convocado por Ancelotti, fizeram três cada um e completam a lista de principais goleadores.

Infográfico com informações sobre artilheiros da Seleção na Era Ancelotti até 13 de novembro de 2026
Infográfico com informações sobre artilheiros da Seleção na Era Ancelotti até 13 de novembro de 2026 (Arte: Lance!, via Notebooklm)

Em um momento em que Ancelotti tenta renovar a Seleção Brasileira, somado ao enfrentamento com equipes mais fracas em relação àquelas que o Brasil enfrentou até o fim da Copa do Mundo deste ano, a tendência é de que a média de gols do Brasil aumente, assim como a lista de quem balançou as redes adversárias.

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Nos três amistosos após o Mundial, a Seleção marcou nove vezes, o que dá uma média de três por jogo. E oito jogadores diferentes fizeram os gols; apenas Samuel Lino, que marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Índia, no mês passado, fez mais do que um.

Rayan, Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães, Vini Jr, Estêvão e Pedro completam a lista de gols no Brasil no pós-Copa. Os amistosos com Japão e Singapura podem ampliar esta nominata.

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Todos os jogadores que marcaram pelo Brasil com Ancelotti

  1. Vini Jr - 8 gols
  2. Estêvão - 6
  3. Bruno Guimarães - 3
  4. Gabriel Martinelli - 3
  5. Matheus Cunha - 3
  6. Casemiro - 3
  7. Lucas Paquetá - 2
  8. Danilo Santos - 2
  9. Igor Thiago - 2
  10. Samuel Lino - 2
  11. Rodrygo - 2
  12. Rayan - 2
  13. Paulo Henrique - 1
  14. Bremer - 1
  15. Endrick - 1
  16. Neymar - 1
  17. Vanderson - 1
  18. Raphinha - 1
  19. Pedro - 1

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