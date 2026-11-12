Artilharia pulverizada: 19 jogadores marcaram nos 20 jogos do Brasil sob Ancelotti
Vini Jr é o artilheiro, Estêvão está chegando, e há vários outros
A Seleção Brasileira fará no sábado (14), diante do Japão, o 21º jogo sob o comando de Carlo Ancelotti. Desde que o italiano assumiu, há um ano e meio, o Brasil marcou 45 gols, e chama a atenção a pulverização da artilharia: ao todo, 19 jogadores diferentes marcaram nos 20 jogos realizados até aqui.
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Como é de se esperar, a lista de marcadores é puxada por atacantes, responsáveis por 32 dos 45 gols. Outros dez foram feitos por jogadores de meio-campo, enquanto três foram marcados por atletas da defesa — os laterais Paulo Henrique e Vanderson e o zagueiro Bremer, com um gol cada.
Quem mais marcou para a Seleção no período foi Vini Jr, autor de oito gols. Estêvão vem na sequência, com seis. Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Casemiro, que não deve mais ser convocado por Ancelotti, fizeram três cada um e completam a lista de principais goleadores.
Em um momento em que Ancelotti tenta renovar a Seleção Brasileira, somado ao enfrentamento com equipes mais fracas em relação àquelas que o Brasil enfrentou até o fim da Copa do Mundo deste ano, a tendência é de que a média de gols do Brasil aumente, assim como a lista de quem balançou as redes adversárias.
Nos três amistosos após o Mundial, a Seleção marcou nove vezes, o que dá uma média de três por jogo. E oito jogadores diferentes fizeram os gols; apenas Samuel Lino, que marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Índia, no mês passado, fez mais do que um.
Rayan, Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães, Vini Jr, Estêvão e Pedro completam a lista de gols no Brasil no pós-Copa. Os amistosos com Japão e Singapura podem ampliar esta nominata.
Todos os jogadores que marcaram pelo Brasil com Ancelotti
- Vini Jr - 8 gols
- Estêvão - 6
- Bruno Guimarães - 3
- Gabriel Martinelli - 3
- Matheus Cunha - 3
- Casemiro - 3
- Lucas Paquetá - 2
- Danilo Santos - 2
- Igor Thiago - 2
- Samuel Lino - 2
- Rodrygo - 2
- Rayan - 2
- Paulo Henrique - 1
- Bremer - 1
- Endrick - 1
- Neymar - 1
- Vanderson - 1
- Raphinha - 1
- Pedro - 1
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