A Seleção Brasileira fará no sábado (14), diante do Japão, o 21º jogo sob o comando de Carlo Ancelotti. Desde que o italiano assumiu, há um ano e meio, o Brasil marcou 45 gols, e chama a atenção a pulverização da artilharia: ao todo, 19 jogadores diferentes marcaram nos 20 jogos realizados até aqui.

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Como é de se esperar, a lista de marcadores é puxada por atacantes, responsáveis por 32 dos 45 gols. Outros dez foram feitos por jogadores de meio-campo, enquanto três foram marcados por atletas da defesa — os laterais Paulo Henrique e Vanderson e o zagueiro Bremer, com um gol cada.

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Quem mais marcou para a Seleção no período foi Vini Jr, autor de oito gols. Estêvão vem na sequência, com seis. Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Casemiro, que não deve mais ser convocado por Ancelotti, fizeram três cada um e completam a lista de principais goleadores.

Infográfico com informações sobre artilheiros da Seleção na Era Ancelotti até 13 de novembro de 2026 (Arte: Lance!, via Notebooklm)

Em um momento em que Ancelotti tenta renovar a Seleção Brasileira, somado ao enfrentamento com equipes mais fracas em relação àquelas que o Brasil enfrentou até o fim da Copa do Mundo deste ano, a tendência é de que a média de gols do Brasil aumente, assim como a lista de quem balançou as redes adversárias.

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Nos três amistosos após o Mundial, a Seleção marcou nove vezes, o que dá uma média de três por jogo. E oito jogadores diferentes fizeram os gols; apenas Samuel Lino, que marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Índia, no mês passado, fez mais do que um.

Rayan, Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães, Vini Jr, Estêvão e Pedro completam a lista de gols no Brasil no pós-Copa. Os amistosos com Japão e Singapura podem ampliar esta nominata.

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Todos os jogadores que marcaram pelo Brasil com Ancelotti

Vini Jr - 8 gols Estêvão - 6 Bruno Guimarães - 3 Gabriel Martinelli - 3 Matheus Cunha - 3 Casemiro - 3 Lucas Paquetá - 2 Danilo Santos - 2 Igor Thiago - 2 Samuel Lino - 2 Rodrygo - 2 Rayan - 2 Paulo Henrique - 1 Bremer - 1 Endrick - 1 Neymar - 1 Vanderson - 1 Raphinha - 1 Pedro - 1

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