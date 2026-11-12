Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Bruno Guimarães volta, e Ancelotti começa a definir a escalação da Seleção

Treinador volta a testar time com dois meio-campistas e quatro atacantes

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 10:53
Favorite o Lance! no Google
Bruno Guimarães retomou os treinos com a Seleção Brasileira em Singapura
Após controle de carga, Bruno Guimarães retomou os treinos com a Seleção em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com Bruno Guimarães finalmente participando de todo o treino, o técnico Carlo Ancelotti comandou nesta quinta-feira (12), antevéspera do amistoso com o Japão, o primeiro treino completo do Brasil em Singapura. E começou a encaminhar a escalação da Seleção mais uma vez com quatro atacantes.

➡️Na Seleção, Marlon Gomes fala das dificuldades com guerra na Ucrânia

A formação testada teve Estêvão, Rayan, Raphinha e Vini Jr na frente, a mesma que tinha treinado em parte da atividade de quarta-feira. A principal mudança foi no gol, com Pedro Morisco surgindo como favorito para ser titular no jogo de sábado (14) com os japoneses, a partir das 7h15 (de Brasília).

continua após a publicidade

Durante a atividade desta quinta, Ancelotti também testou algumas opções no meio-campo, com Marlon Gomes, João Gomes e Gabriel Bontempo atuando em parte do treino. Mas, com Bruno Guimarães de volta, a tendência é de que o trio aguarde uma oportunidade no banco. Além deles, Carlos Augusto foi observado na lateral-esquerda.

Por ora, a escalação da Seleção que se encaminha tem Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Andrey Santos e Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Raphinha e Vini Jr.

continua após a publicidade

Ancelotti ainda irá comandar um último treino antes da partida. A atividade será no fim da tarde (horário local) desta sexta. Antes, o treinador irá conceder a tradicional entrevista de véspera de jogo. Raphinha, escolhido para ser o capitão, também irá falar.

Os amistosos com Japão e Singapura são os últimos do Brasil na temporada. O técnico Carlo Ancelotti quer aproveitar para fazer mais uma série de testes, em especial no segundo jogo. Depois, a Seleção só voltará a se reunir em março do próximo ano.

continua após a publicidade
Jogadores conversam com comissão técnica durante treino da Seleção Brasileira em Singapura
Jogadores conversam com comissão técnica durante treino da Seleção Brasileira em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Marlon Gomes, durante entrevista pela Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Na Seleção, Marlon Gomes fala das dificuldades com guerra na Ucrânia

Há 1 hora
Andrey Santos e Marlon Gomes durante entrevista da Seleção Brasileira em Singapura

Seleção Brasileira

Na Seleção, Andrey Santos e Marlon Gomes relembram os tempos de Vasco

Há 3 horas
Cafu em assento de avião, sorrindo e dando joinha.

Copa do Mundo

Cafu visita Marrocos e avalia preparação do país para a Copa do Mundo de 2030

Há 19 horas
Quatro apresentadores diante do banner Novidades na Convocação, com Flamengo à esquerda e Brasil à direita; A Copa é Delas.

Futebol Feminino

A Copa é Delas! aborda convocação de Arthur Elias, amistosos com o Japão e novidades da Seleção

Há 20 horas
Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Futebol Feminino

Dirigentes da Fifa projetam Copa de 2027 histórica e destacam mudanças para garantir equilíbrio no Mundial

Há 23 horas
Copa do Mundo Feminina

Futebol Feminino

Gio, Alexia Putellas e Sam Kerr revelam ansiedade pelo sorteio da Copa do Mundo Feminina no Brasil

Há 23 horas