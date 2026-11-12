Com Bruno Guimarães finalmente participando de todo o treino, o técnico Carlo Ancelotti comandou nesta quinta-feira (12), antevéspera do amistoso com o Japão, o primeiro treino completo do Brasil em Singapura. E começou a encaminhar a escalação da Seleção mais uma vez com quatro atacantes.

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A formação testada teve Estêvão, Rayan, Raphinha e Vini Jr na frente, a mesma que tinha treinado em parte da atividade de quarta-feira. A principal mudança foi no gol, com Pedro Morisco surgindo como favorito para ser titular no jogo de sábado (14) com os japoneses, a partir das 7h15 (de Brasília).

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Durante a atividade desta quinta, Ancelotti também testou algumas opções no meio-campo, com Marlon Gomes, João Gomes e Gabriel Bontempo atuando em parte do treino. Mas, com Bruno Guimarães de volta, a tendência é de que o trio aguarde uma oportunidade no banco. Além deles, Carlos Augusto foi observado na lateral-esquerda.

Por ora, a escalação da Seleção que se encaminha tem Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Andrey Santos e Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Raphinha e Vini Jr.

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Ancelotti ainda irá comandar um último treino antes da partida. A atividade será no fim da tarde (horário local) desta sexta. Antes, o treinador irá conceder a tradicional entrevista de véspera de jogo. Raphinha, escolhido para ser o capitão, também irá falar.

Os amistosos com Japão e Singapura são os últimos do Brasil na temporada. O técnico Carlo Ancelotti quer aproveitar para fazer mais uma série de testes, em especial no segundo jogo. Depois, a Seleção só voltará a se reunir em março do próximo ano.

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Jogadores conversam com comissão técnica durante treino da Seleção Brasileira em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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