Teste de Ancelotti com Rayan na Seleção enlouquece torcedores: 'Teimosia'
Jogador pode realizar nova função
Em um dos treinos antes da partida da Seleção Brasileira contra o Japão, no próximo sábado (14), Carlo Ancelotti testou Rayan em uma nova função e repercutiu nas redes sociais. O jogador revelado pelo Vasco pode iniciar o confronto como meia de criação, e não como ponta, posição em que está habituado a atuar no Bournemouth.
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Saiba detalhes da possível mudança de posição de Rayan
Atualmente no Bournemouth, Rayan costuma jogar como um atacante de lado de campo, geralmente pelo lado direito. Na Seleção Brasileira, essa posição tem a concorrência de Estêvão, que é um dos grandes nomes da equipe desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Amerelinha.
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Na atual temporada, Rayan fez apenas uma partida atuando na construção do Bournemouth e atuando atrás de uma linha de três atacantes. Na ocasião, David Brooks iniciou o jogo pelo lado direito ao lado de Evanílson e Tavernier, mas a equipe de Marco Rose foi goleada por 5 a 1 para o Chelsea, e o brasileiro voltou a sua posição de origem na partida seguinte.
No entanto, existe a possibilidade de Carlo Ancelotti montar um time
bem ofensivo e atuar com quatro atacantes, que é uma formação que o italiano gosta de jogar. E existem variações dentro do próprio jogo que podem ocorrer, como até mesmo o Estêvão atuar como um camisa 10, como já fez no Palmeiras e no Chelsea.
Escalação da Seleção Brasileira
Além dos quatro atacantes de origem, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti deve entrar em campo com o Japão com Andrey Santos e Bruno Guimarães no setor de meio de campo. Se o Rayan estará ao lado da dupla de Manchester United e Arsenal ou se atuará mais pela banda direita, o treinador italiano revelará no sábado (14).
Na defesa, Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Douglas Santos devem formar o quarteto defensivo em busca da primeira vitória dos Canarinhos na Data Fifa de novembro.
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