Copa do Mundo de 2030: veja quais seleções começam melhor o novo ciclo

O caminho até a Copa do Mundo de 2030 já começou para as principais seleções do futebol mundial. Com o próximo Mundial marcado para Espanha, Portugal e Marrocos, as equipes aproveitam as primeiras Datas Fifa do novo ciclo para testar jogadores, renovar seus elencos e consolidar projetos esportivos.

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O período inicial é marcado por diferentes estratégias. Enquanto algumas seleções apostam na continuidade de trabalhos e na manutenção de suas principais peças, outras iniciam uma reformulação após mudanças no comando técnico e o encerramento de ciclos de jogadores históricos.

Entre os destaques estão Portugal, que venceu seus quatro primeiros compromissos na Nations League, a Espanha, que manteve o aproveitamento perfeito, e a França, agora sob o comando de Zinédine Zidane. O Brasil, por sua vez, começou a renovação do elenco, enquanto Argentina e Grécia também apresentam novidades.

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Confira o cenário das principais seleções neste início de caminhada rumo à Copa de 2030.

Brasil inicia renovação sob o comando de Ancelotti

A Seleção Brasileira começou o novo ciclo com mudanças importantes na composição do elenco. Depois da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti abriu espaço para novos nomes e deixou de convocar jogadores experientes, como Casemiro, Danilo, Alex Sandro e Neymar.

A primeira lista dessa nova etapa contou com estreantes e atletas com pouca experiência pela equipe principal. Entre as novidades estavam os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os zagueiros Jair e Arthur Dias, os laterais Matheuzinho e Mauro Junior, além dos meio-campistas Gabriel Bontempo, Breno Bidon e Martinelli.

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Nos primeiros compromissos, o Brasil permaneceu invicto. A equipe empatou com a Austrália, venceu os australianos no segundo confronto e também superou a Índia. Apesar dos resultados, as atuações ainda não convenceram completamente.

Para Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, empresa que administra a carreira de mais de 150 jogadores, entre eles Vitor Reis, do Manchester City, a renovação representa uma etapa importante para a Seleção.

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— A recente convocação da Seleção Brasileira marcou o início da renovação de um elenco já envelhecido, e os valores de mercado dos jogadores deixam claro o potencial dessa nova geração. É o começo de uma mudança necessária para recuperar o protagonismo do Brasil no futebol latino-americano — destaca Fiorito.

Nesta Data Fifa, a equipe de Ancelotti terá mais dois compromissos amistosos na Ásia: enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17.

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Brasil enfrentará Japão e Singapura nesta Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Espanha aposta na continuidade do trabalho

Atual campeã mundial, a Espanha iniciou a preparação para 2030 mantendo a estrutura que conquistou o título. O técnico Luis de la Fuente preservou a maior parte da equipe e aproveitou a convocação para observar novos jogadores, como o atacante Carlos Espí, do Real Madrid, e o goleiro Josep Martínez, da Inter de Milão.

Dentro de campo, os espanhóis mantiveram o aproveitamento de 100% na Nations League e garantiram antecipadamente a classificação para a próxima fase. O desempenho reforça a aposta na continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos.

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Além disso, a Espanha já tem presença assegurada na Copa do Mundo de 2030 por ser um dos países-sede da competição.

Yamal abre os braços para comemorar o terceiro gol da Espanha sobre a Croácia (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Argentina começa a preparar o futuro sem Messi

Na Argentina, o novo ciclo é marcado pelo encerramento da trajetória de Lionel Messi com a seleção. Depois de uma história vitoriosa com a camisa albiceleste, o astro deixa espaço para uma nova geração sob o comando de Lionel Scaloni.

O treinador passou a observar alternativas para o elenco, dando mais oportunidades a jogadores como Nico Paz, Agustín Giay e Flaco López. Os atletas já haviam recebido convocações anteriormente, mas ganharam maior protagonismo nesta etapa.

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Nos primeiros compromissos, a Argentina venceu todos os adversários, embora ainda não tenha enfrentado seleções de maior expressão. Assim como Espanha e Portugal, os argentinos já estão garantidos no Mundial de 2030 por serem um dos países-sede.

Os próximos jogos, contra Uruguai e Costa Rica, também podem marcar os últimos compromissos de Scaloni à frente da equipe. O vínculo do treinador termina no fim de 2026.

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Messi acena para torcedores em despedida da Argentina (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

Portugal começa ciclo com quatro vitórias e mudanças no comando

Portugal teve um início movimentado, dentro e fora de campo. Sob o comando de Jorge Jesus, a seleção passou por mudanças importantes, incluindo a decisão de deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas. Posteriormente, o atacante do Al-Nassr anunciou sua aposentadoria da equipe nacional.

Apesar das repercussões envolvendo o principal nome de sua história recente, a seleção portuguesa apresentou bons resultados. Foram quatro vitórias nos primeiros compromissos da Nations League, com dois triunfos sobre a Noruega e outros diante de País de Gales e Dinamarca.

A campanha garantiu antecipadamente a classificação para a fase eliminatória da competição e colocou Portugal entre as seleções de melhor desempenho neste início de ciclo.

Com a vaga no Mundial de 2030 assegurada por ser um dos países-sede, a equipe de Jorge Jesus também terá pela frente a preparação para as Eliminatórias da Eurocopa de 2028 e as próximas edições da Nations League.

Cristiano Ronaldo se despediu da Seleção de portugal nesta quinta-feira (5) (Foto: Reprodução/Instagram)

Grécia surpreende e aposta na formação de jovens

Uma das histórias que chamaram a atenção neste começo de ciclo é a da Grécia. A seleção venceu a Alemanha pela primeira vez na história e segue invicta na Nations League, resultado que reforça o momento positivo vivido pelo futebol do país.

Parte desse cenário está relacionada ao desenvolvimento de novos talentos nas categorias de base. Nomes como Christos Tzolis, recém-contratado pelo Arsenal, e Konstantinos Karetsas, do Borussia Dortmund, representam uma geração que começa a ganhar espaço no futebol europeu.

A última janela de transferências também evidenciou a valorização dos jovens gregos, que movimentaram 135 milhões de euros no mercado.

Para Roger Machado, treinador e professor da CBF Academy, o momento da Grécia demonstra a importância do trabalho de formação para o desenvolvimento de uma seleção.

— O que acontece hoje com a Grécia mostra que a reconstrução de uma seleção começa muito antes do time principal. Existe um processo de formação que dá espaço para os jovens se desenvolverem, chegarem ao profissional e também ganharem experiência em diferentes mercados, levando depois essa bagagem para a seleção. Formação, oportunidade e continuidade caminham juntas, mas não existe um modelo único que possa ser aplicado em todos os países, esperando os mesmos resultados — destaca.

Josha Vagnoman e Panagiotis Retsos disputam bola em Alemanha x Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)

França inicia nova era com Zinédine Zidane

A França também começou uma nova etapa após a Copa do Mundo de 2026. Campeão mundial como jogador em 1998, Zinédine Zidane assumiu o comando da seleção no lugar de Didier Deschamps.

A equipe francesa chega ao novo ciclo com uma geração consolidada e que alcançou pelo menos as semifinais das últimas três edições do Mundial. Apesar da regularidade nas principais competições, a seleção não conquista um grande título desde a Nations League de 2021.

Com Zidane à frente do projeto, os franceses seguem invictos na Nations League e lideram o Grupo A, com dez pontos conquistados em quatro partidas.

O desafio do novo treinador será manter o nível competitivo da equipe e transformar a qualidade do elenco em novas conquistas até a próxima Copa do Mundo.

Zidane orienta a França durante jogo com a Bélgica (Foto: Franck Fife/AFP)

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