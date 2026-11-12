Torcida do Flamengo reage à fala de titular da Seleção: 'Tem que vir'

A possibilidade de Douglas Santos vestir a camisa do Flamengo movimentou a torcida rubro-negra nas redes sociais. Após o lateral-esquerdo confirmar que o clube carioca procurou seu empresário para tratar de uma possível contratação, torcedores demonstraram entusiasmo com a situação e defenderam a chegada do jogador.

➡️Douglas Santos revela sondagens do Flamengo e diz: 'Minha família é flamenguista'

Aos 32 anos, Douglas Santos defende o Zenit, da Rússia, e é titular da Seleção Brasileira. Em entrevista ao ge nesta quinta-feira (12), o jogador revelou que existem conversas em andamento e destacou sua ligação familiar com o Flamengo.

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— Minha família é flamenguista — contou o lateral, que passou a ser assunto entre os torcedores nas redes sociais.

➡️ Sondado pelo Flamengo, Douglas Santos apresenta bons números defensivos no Zenit

A declaração aumentou a expectativa dos rubro-negros, que passaram a incentivar uma possível transferência. Entre as manifestações, alguns torcedores defenderam que o clube avance nas negociações e tente concretizar a contratação. Veja a repercussão:

Douglas Santos tem bons números pelo Zenit

Além da experiência internacional e da presença na Seleção Brasileira, Douglas Santos apresenta números consistentes na atual temporada. Segundo dados do Sofascore, o lateral disputou 16 partidas pelo Zenit em 2026/27, nove delas como titular, com um gol e uma assistência.

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O jogador registra 87% de aproveitamento nos passes e 39% nos cruzamentos, além de nota média de 6,97. Na parte defensiva, soma 64 bolas recuperadas e venceu 60% dos duelos disputados.

Revelado pelo Náutico, Douglas Santos também passou pelo Atlético-MG e pelo Hamburgo, da Alemanha, antes de chegar ao Zenit, em 2019. O defensor está no clube russo desde então.

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Douglas Santos em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O lateral tem vínculo com o Zenit até junho de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, mediante o cumprimento de metas previstas em contrato.

No Flamengo, as opções para a lateral esquerda são Alex Sandro e Ayrton Lucas. Até o momento, não existe proposta oficial pelo jogador, embora as conversas com seu estafe indiquem o interesse rubro-negro em avaliar a contratação.