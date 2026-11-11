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Dirigentes da Fifa projetam Copa de 2027 histórica e destacam mudanças para garantir equilíbrio no Mundial

Sarai Bareman e Thiago Jannuzzi falam à Fifa sobre as expectativas para o evento no Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 11:52
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Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027.
Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Divulgação/Fifa)

Em entrevista publicada pela Fifa, Sarai Bareman, diretora executiva de Futebol Feminino da entidade, e Thiago Jannuzzi, diretor executivo de Operações da Fifa27, falaram sobre a preparação para o sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027 e a expectativa para o evento no Brasil. Entre os destaques está a mudança no chaveamento da competição, que prevê dois caminhos distintos até as semifinais para preservar o equilíbrio entre as principais seleções.

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Bareman ressaltou a importância de garantir transparência nos procedimentos para que as equipes conheçam seus caminhos na busca pelo título mundial. A dirigente também destacou a criação de dois caminhos separados até as semifinais, impedindo que as quatro seleções cabeças de chave se enfrentem antes dessa fase, desde que, naturalmente, vençam seus grupos.

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— É muito importante que todas essas equipes, que vão lutar pelo maior prêmio do futebol feminino, tenham clareza sobre qual é o caminho para conquistar esse troféu. Precisamos dar instruções muito claras e transparentes sobre como o sorteio será realizado e quais serão os procedimentos. Assim, as equipes podem se preparar e saber exatamente o que vai acontecer no dia 11 de dezembro — afirmou.

A executiva da Fifa explicou que a mudança no chaveamento busca valorizar as seleções que apresentaram melhor desempenho nos meses anteriores ao Mundial. Na avaliação dela, a medida também contribui para uma disputa mais equilibrada e atrativa para o público.

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Sarah, com flor na orelha, veste blusa preta e gesticula diante de mural colorido ao fundo.
Sarai Bareman, diretora executiva de Futebol Feminino da Fifa (Foto: Reprodução/Fifa)

— Isso é muito importante para o equilíbrio competitivo do nosso torneio. Acredito que essa mudança recompensa as equipes que tiveram o melhor desempenho nos meses anteriores e também garante um espetáculo realmente equilibrado e emocionante para os torcedores — completou.

Expectativa para o sorteio no Brasil

Thiago Jannuzzi, por sua vez, destacou que a cerimônia terá um significado que vai além da definição dos grupos. O dirigente afirmou que o evento também será uma oportunidade de celebrar o futebol feminino e apresentar a cultura brasileira aos representantes das seleções e convidados internacionais.

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— Além do sorteio, que por si só já gera muita ansiedade em todo o público que vai assistir, também poderemos ver nesse evento uma homenagem ao futebol feminino e à rica cultura brasileira. Estamos muito ansiosos para receber em nosso país os técnicos, as lendas do futebol e todos aqueles que vêm prestigiar esse grande evento — declarou.

Homem de blazer azul e camisa clara, com microfone de lapela, diante de mural colorido.
Thiago Jannuzzi, diretor executivo de Operações da Fifa27 (Foto: Reprodução/Fifa)

O diretor executivo de Operações da Fifa27 também explicou que o sorteio permitirá conhecer todos os confrontos da fase de grupos, mas não definirá imediatamente os estádios e horários das partidas. Essas informações serão divulgadas posteriormente, após uma reunião operacional, que levará em consideração critérios relacionados à organização da competição.

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— Depois do sorteio, vamos conhecer todos os confrontos da fase de grupos, grupo a grupo, de A a H. Porém, ainda não saberemos os locais nem os horários dessas partidas. Em uma reunião operacional, levando em conta critérios basicamente operacionais, serão definidos os locais e os horários de cada jogo — explicou.

Quando será o sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027?

A cerimônia será realizada em 11 de dezembro, às 13h30 (de Brasília), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O Brasil, país-sede, já tem presença garantida no Mundial e será cabeça de chave do Grupo A.

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A Copa do Mundo Feminina de 2027 terá 32 seleções divididas em oito grupos. Até o momento, 18 equipes já estão classificadas, e as vagas restantes serão preenchidas nos próximos meses, incluindo as três destinadas à repescagem, prevista para fevereiro de 2027.

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