Patrocinador nega interesse em presidir o Palmeiras após Leila e mira novos clubes no Brasil

CEO da Cimed, uma das patrocinadoras do Palmeiras, João Adibe descartou a possibilidade de concorrer futuramente ao cargo de presidente do clube. A declaração foi feita durante um evento na manhã desta quinta-feira (12), na sede da empresa, em São Paulo.

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- Não tenho intenção. Sou torcedor, patrocinador, gosto de viver o fora do campo como torcedor e gosto de comemorar os resultados que o patrocínio me deu como investidor. Eu acho que esse é o meu papel, super respeito quem está e vou apoiar quem vai estar. Se eu tiver lá, é porque estou aceitando tudo que está lá dentro - afirmou.

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A possibilidade voltou a ser discutida após Adibe iniciar uma campanha para custear parte do traslado dos torcedores do Palmeiras até Montevidéu, capital do Uruguai e sede da final da Libertadores de 2026. Para a chamada "Super Caravana", a empresa ficará responsável pelo custeio de dez ônibus, além de um avião para o transporte dos torcedores.

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Interesse em outros clubes do futebol brasileiro

A Cimed patrocina atualmente Palmeiras e Cruzeiro, mas mantém um projeto de médio a longo prazo para estabelecer parcerias comerciais com, pelo menos, 50% dos clubes da elite do futebol brasileiro. A ideia de João Adibe, inclusive, é alcançar essa marca ainda em 2027.

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A saída definitiva das bets do futebol brasileiro, caso se confirme, aparece como uma das principais oportunidades para a empresa, que terá menos concorrência nas negociações com os clubes nacionais.

- Teremos muitas possibilidades caso as bets não voltarem. A nossa plataforma de esporte para o ano que vem é a Super. Vai ser a marca do futebol brasileiro. Então, a Cimed não vai ficar apenas no Palmeiras e Cruzeiro.

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- Nossa ideia é estar em 50% dos clubes do Campeonato Brasileiro (Série A). 50% em 20 são dez clubes. Essa é a nossa ambição. Já começamos várias tratativas, mas vamos anunciar apenas em janeiro de 2027, quando a Cimed fará 50 anos - completou.