Na véspera do duelo entre Brasil e Japão, o atacante Raphinha projetou a partida que, no seu ponto de vista, é como se fosse um jogo de Copa do Mundo. Além disso, o jogador também destacou a frustração de não ter enfrentado os japoneses no Mundial.

– Enfrentar a seleção do Japão é como um jogo de Copa do Mundo. Como aconteceu recentemente. Vejo uma equipe com bons jogadores, física, bem posta dentro de campo, tática. Um jogo difícil, mas são jogos importantes para vermos o nível que estamos, o que podemos melhorar. O que podemos fazer individualmente e coletivamente. É um bom teste contra uma boa seleção – analisou o atacante da Seleção Brasileira.

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– Foi frustrante. Eu me via como uma peça muito importante na Seleção e não estava 100% fisicamente. Estava voltando de uma lesão, tinha feito dois jogos pelo Barcelona depois da lesão contra a França. Abriu a cicatriz da lesão que tive contra a França. Mas quando estamos em campo, queremos sempre dar nosso melhor. Sempre busco dar 100% dentro de campo. Muitas vezes os médicos pedem para dosar, mas não consigo. Já tentei mudar meu estilo de jogo. Mas o nosso corpo cobra. Quando temos lesões recorrentes precisamos de mais tempo para recuperar. E vi que não tinha tempo para recuperar, tentei, e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Muito frustrante não poder ajudar a Seleção em uma fase final de Copa – comentou Raphinha.

Na segunda fase da Copa do Mundo, o atacante não pôde enfrentar os japoneses pode conta de uma lesão muscular na coxa direita sofrida durante a fase de grupos contra o Haiti. Sem ele, o Brasil venceu por 2 a 1 com um gol nos minutos finais.

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Raphinha, atacante da seleção brasileira, em coletiva de imprensa antes de Brasil x Japão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Conversa de Raphinha com Ancelotti na Seleção

Depois de ficar 24 segundos em silêncio pensando para responder sobre a entrevista em que diz que Carlo Ancelotti "sabe que precisa administrar o tempo de jogo", Raphinha destacou que não teve nenhuma conversa específica com o treinador na chegada para os treinamentos na Seleção.

– Não teve nada demais nas nossas conversas (com Ancelotti). Depois do que aconteceu depois da última Data Fifa. Falamos sobre se cuidar, estar 100% apto. Sabendo da condição física que eu estava e chegaria na Seleção. Estou voltando de lesão, fiz apenas um jogo pelo Barcelona com 90 minutos. Mas não teve conversa especial. Falou com outros jogadores que precisam dosar também – disse.