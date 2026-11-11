Raphinha será capitão e vestirá a camisa 10 da Seleção contra o Japão

Raphinha será o capitão da Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, neste sábado (14), às 7h (de Brasília), em Singapura. Sem Marquinhos, que ficou fora da convocação por causa de uma lesão muscular, Carlo Ancelotti escolheu manter a hierarquia definida na última Data Fifa e entregar a braçadeira ao atacante do Barcelona, que também veste a camisa 10 do Brasil. A informação foi apurada pelo "ge".

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

A comissão técnica chegou a considerar outras possibilidades, como um rodízio entre os jogadores que ocupam posições de liderança no grupo. Bruno Guimarães, Vini Jr. e Gabriel Magalhães foram avaliados, mas a decisão foi manter Raphinha como primeiro nome na sucessão de Marquinhos. Caso o atacante não esteja em campo, Bruno Guimarães será o próximo da lista.

continua após a publicidade

➡️De 6,6 mil a 16 mil km: a distância dos jogadores da Seleção até Singapura

A escolha leva em conta a influência de Raphinha no ambiente da Seleção e sua experiência como capitão do Barcelona. O jogador também recebeu o respaldo de Ancelotti e da comissão técnica em meio às discussões recentes sobre o controle de minutos em campo para reduzir o risco de lesões.

Raphinha recebe respaldo de Ancelotti

A relação do atacante com a comissão técnica ganhou destaque nas últimas semanas, especialmente após o impasse envolvendo a realização de uma cirurgia para retirar um cisto na orelha esquerda. Raphinha optou por fazer o procedimento depois do clássico contra o Real Madrid, decisão que contrariou inicialmente o planejamento do Barcelona.

continua após a publicidade

O clube catalão preferia que a cirurgia fosse realizada durante a pausa para a Data Fifa e que o jogador não viajasse para a Ásia. Mesmo diante da situação, a postura do atacante foi valorizada por Ancelotti e seus auxiliares, que demonstraram apoio ao camisa 10.

Raphinha realiza atividade no treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Agenda da Seleção Brasileira em Singapura

A Seleção Brasileira começou a se apresentar no início da semana em Singapura. Ancelotti comandou os treinamentos ao longo da semana para o confronto com o Japão neste sábado, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. A partida será a penúltima da equipe em 2026.

continua após a publicidade

Na terça-feira seguinte, a Seleção encara Singapura, também em território asiático, no último compromisso do ano. No treinamento desta quarta-feira, o técnico testou duas escalações diferentes para os duelos.