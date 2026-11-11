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Raphinha será capitão e vestirá a camisa 10 da Seleção contra o Japão

Atacante do Barcelona assume a braçadeira na ausência de Marquinhos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 10:34
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Raphinha comemoração
Raphinha comemoração de gol contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Raphinha será o capitão da Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, neste sábado (14), às 7h (de Brasília), em Singapura. Sem Marquinhos, que ficou fora da convocação por causa de uma lesão muscular, Carlo Ancelotti escolheu manter a hierarquia definida na última Data Fifa e entregar a braçadeira ao atacante do Barcelona, que também veste a camisa 10 do Brasil. A informação foi apurada pelo "ge".

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A comissão técnica chegou a considerar outras possibilidades, como um rodízio entre os jogadores que ocupam posições de liderança no grupo. Bruno Guimarães, Vini Jr. e Gabriel Magalhães foram avaliados, mas a decisão foi manter Raphinha como primeiro nome na sucessão de Marquinhos. Caso o atacante não esteja em campo, Bruno Guimarães será o próximo da lista.

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➡️De 6,6 mil a 16 mil km: a distância dos jogadores da Seleção até Singapura

A escolha leva em conta a influência de Raphinha no ambiente da Seleção e sua experiência como capitão do Barcelona. O jogador também recebeu o respaldo de Ancelotti e da comissão técnica em meio às discussões recentes sobre o controle de minutos em campo para reduzir o risco de lesões.

Raphinha recebe respaldo de Ancelotti

A relação do atacante com a comissão técnica ganhou destaque nas últimas semanas, especialmente após o impasse envolvendo a realização de uma cirurgia para retirar um cisto na orelha esquerda. Raphinha optou por fazer o procedimento depois do clássico contra o Real Madrid, decisão que contrariou inicialmente o planejamento do Barcelona.

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O clube catalão preferia que a cirurgia fosse realizada durante a pausa para a Data Fifa e que o jogador não viajasse para a Ásia. Mesmo diante da situação, a postura do atacante foi valorizada por Ancelotti e seus auxiliares, que demonstraram apoio ao camisa 10.

Treino da seleção brasileira em Singapura, 11/11/2026, jogador com colete amarelo chutando a bola.
Raphinha realiza atividade no treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Agenda da Seleção Brasileira em Singapura

A Seleção Brasileira começou a se apresentar no início da semana em Singapura. Ancelotti comandou os treinamentos ao longo da semana para o confronto com o Japão neste sábado, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. A partida será a penúltima da equipe em 2026.

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Na terça-feira seguinte, a Seleção encara Singapura, também em território asiático, no último compromisso do ano. No treinamento desta quarta-feira, o técnico testou duas escalações diferentes para os duelos.

Treino da seleção brasileira masculina em Singapura, atletas em campo com técnicos atentos ao lado do banco.
Ancelotti observa atividade da Seleção em campo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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