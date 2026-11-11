Mais um A Copa é Delas está no ar em uma edição especial diretamente da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Nathália Gomes e Igor Reis acompanham de perto a última convocação do ano de Arthur Elias, realizada na terça-feira, e trazem notícias da Seleção Brasileira Feminina para os compromissos finais da equipe em 2026.

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O treinador chamou 26 jogadoras para dois amistosos contra o Japão, que serão disputados em território japonês. O primeiro confronto está marcado para 29 de novembro, em Hiroshima, enquanto o segundo será realizado no dia 5 de dezembro, em Okayama. As partidas fazem parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Entre os destaques da lista está a primeira convocação de Gisele, atacante do Grêmio, para a equipe principal. O programa também aborda o retorno de Amanda Gutierres, do Boston, e a presença de Kaylane, do Flamengo, além das mudanças em relação às convocações anteriores.

As ausências também estão em pauta. Marta ficou fora da relação, mas segue nos planos de Arthur Elias para a Copa do Mundo. Já Kerolin, do Barcelona, não poderá defender a Seleção nesta Data Fifa por causa de uma lesão. Tainá Maranhão também não aparece na lista.

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Arthur Elias explica planos para a Seleção

A edição especial repercute ainda as declarações do treinador durante a entrevista coletiva na CBF. Arthur Elias falou sobre a importância dos confrontos com o Japão, a avaliação do elenco e o planejamento para o Mundial de 2027.

Outra novidade é a participação de Renata Costa na comissão técnica. A ex-jogadora, medalhista olímpica com a Seleção Brasileira, será auxiliar técnica nos amistosos contra as japonesas.

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Com cobertura diretamente da CBF, o episódio reúne as principais informações da convocação e os assuntos que movimentam a Seleção Brasileira Feminina na reta final da temporada.

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