Em meio a testes no pós-Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti pode fazer um novo no amistoso do Brasil com o Japão neste sábado (14), a partir das 7h15 (de Brasília): usar o atacante Rayan como terceiro jogador de meio-campo. Na avaliação do treinador da Seleção Brasileira, Rayan pode fazer o que fez o argentino Di María no Real Madrid de 2014, que foi recuado pelo treinador "e se saiu muito bem", ajudando na conquista da Uefa Champions League daquele ano.

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— Fizemos testes nos treinos para ver os jogadores em posições distintas, testamos o Rayan nesta posição, como meio-campista esquerdo. Fez um bom trabalho, ele mostrou que pode jogar aí, como pode jogar o Andrey. (Rayan) nos deu, a mim pessoalmente, uma impressão muito boa, porque é um jogador que tem muito potencial, forte, comprometido, focado no jogo — declarou Ancelotti nesta sexta-feira (13), em entrevista em Singapura.

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O treinador não antecipou a escalação da Seleção para o jogo com os japoneses, mas disse que o Brasil jogará com três homens no meio-campo. E um deles poderá ser Rayan.

— Os nomes eu tenho na cabeça, mas não quero dizer. A verdade é que também o Rayan pode jogar aí, é algo novo para ele, mas acho que pode ser uma oportunidade para ele, e também para a Seleção, de ter um jogador com este tipo de característica — considerou o técnico.

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Na sequência, ele citou o caso de Di Maria, a quem usou como meia em 2014, quando comandou o Real Madrid na conquista da "La Décima".

— (Rayan) é um pouco diferente de um meio-campista, mas, pessoalmente, testei isto em 2014 com o Di María, e saiu muito bem, ganhamos a Champions League, de colocar um extremo, acostumado a jogar como extremo, no meio-campo. Acho que o Di María fez um trabalho fantástico nessa época.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante entrevista coletiva em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Ancelotti diz que Data Fifa será fim dos testes

O treinador italiano tem aproveitado os amistosos pós-Copa do Mundo para dar chance a jogadores mais novos, alguns que não pareciam estar no radar da Seleção. Mas, nesta sexta-feira, Ancelotti declarou que os amistosos desta Data Fifa deverão ser os últimos com este foco; a partir de março do ano que vem, a intenção é convocar um Brasil mais próximo do considerado ideal.

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— É um momento de teste, que vai acabar nesta Data Fifa. Na próxima vamos pensar um pouco mais o grupo. O período de setembro, com quatro jogos (a Seleção optou por fazer três), nos deu muitas informações sobre os jovens. Temos jovens com muita qualidade, com muito talento, muito comprometidos. Isso nos dá muita confiança, a toda a Seleção, toda a comissão, para o futuro, porque temos jogadores de um nível muito alto. Temos mais cobertura em algumas posições, um pouco menos em outras, mas temos tempo para observar outros jovens. Eu acho que a avaliação feita neste período, depois da Copa do Mundo, é muito positiva. Alguns jogadores que estamos observando ainda não estão aqui, mas podem estar na próxima convocação. Não são muitos, porque mais ou menos o grupo está fechado.

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira

Raphinha como centroavante

— Rafinha está indo muito bem como centroavante no Barcelona. Eu não quero mudar essa linha, essa ideia que ele tem de jogar nessa posição. Ele está mostrando uma qualidade no Barcelona impressionante nessa posição.

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Preocupação dos clubes com lesões

— A prioridade é sempre a saúde do jogador. Se estiver 100%, treina. Se estiver 100%, joga. E neste aspecto controlamos os minutos que vai jogar. Esta semana Bruno (Guimarães) não treinou por ter um incômodo. Agora, está bem e pode jogar. Até quando? Não sei, vamos avaliar e temos sempre toda informação necessária para controlar a minutagem no treino e também nos jogos. Os clubes podem ficar tranquilos com a Seleção, porque temos toda a informação necessária e porque temos um grupo de trabalho top no mundo. Os clubes, quando os jogadores chegam à Seleção, podem ficar tranquilos. A prioridade para todos é a saúde do atleta. Gostaríamos de sempre devolver o atleta preparado para jogar e sem lesões.

Críticas sobre o desempenho do Brasil

— Críticas são absolutamente normais. O que podemos fazer, e estamos fazendo, é ter toda a energia possível para avaliar bem este período. É um período de transição, de ver novos jogadores. Este é o trabalho que temos que fazer. O torcedor tem que estar tranquilo, porque estamos construindo um grupo de jogadores muito forte para o futuro.

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Como convencer o torcedor brasileiro a acordar cedo para assistir aos jogos do Brasil

— Não tenho que dizer nada, porque eu sei que o torcedor acorda cedo para ver a Seleção. Eu acho que isso é bastante normal. A Seleção Brasileira tem um carinho dos torcedores espetacular, sobretudo no Brasil. Pode ser que eu tenha que forçar outros países a acordar para ver a Seleção, mas o Brasil acorda amanhã (sábado) porque quer estar perto da Seleção, apoiar a Seleção, e a Seleção vai jogar bem amanhã.

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