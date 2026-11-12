Amigos desde os tempos das categorias de base do Vasco, os meio-campistas Andrey Santos e Marlon Gomes estão juntos pela primeira vez na Seleção Brasileira principal em Singapura, onde o Brasil se prepara para os amistosos com Japão e os donos da casa. Nesta quinta-feira (12), a dupla falou da longa parceria e comemorou uma a realização de uma profecia.

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— É um motivo de muito orgulho, não só por mim, mas pelos meus companheiros também, o Marlon e o Rayan. O Marlon, a gente morou junto no alojamento, a gente cresceu junto desde a base. Eu lembro que na última convocação (para a Super Data Fifa) ele me mandou mensagem desejando parabéns e tal, e eu mandei uma mensagem para ele: "logo, logo a gente vai estar próximo". Graças a Deus, não demorou muito, e hoje a gente está aqui, eu fico muito feliz por isso — comentou Andrey Santos.

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O volante do Manchester United também lembrou de outro habitué da Seleção Brasileira e com quem também conviveu no Vasco.

— O Rayan também, nem se fala. A gente cresceu juntos, apesar da idade ali, diferença de dois anos, eu sempre assistia ele jogar, ele assistia meus jogos, tivemos a oportunidade de jogar uma Copinha juntos, tivemos a oportunidade de jogar juntos. É um garoto especial, um potencial absurdo, e eu fico muito feliz de estar junto aqui com ele — considerou Andrey.

Mas foi sobre o companheiro de meio-campo, e de alojamento, que o volante falou mais. Andrey Santos lembrou da amizade de longa data e do desejo de um dia dividirem juntos um espaço na Seleção Brasileira, o que acontece agora.

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— É muito fácil falar do Marlon. A gente cresceu juntos, estudamos juntos, moramos juntos, dividimos um alojamento do Vasco, dentro de campo também. A gente sempre teve essa parceria, essa conexão, e fico muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui com ele, representando o nosso País — disse Andrey.

Na sequência, ele lembrou de quando a dupla subiu para os profissionais do Vasco.

— Às vezes, quando a gente olha lá para trás, a gente achava que era tão distante, mas, graças a Deus, o futebol pode mudar muito rápido. Subimos em 2022, até viralizou um vídeo de a gente cantando a música do Vasco juntos, a música do Vasco chamando os nossos nomes, e eu dando uma entrevista, falando que, se Deus quiser, a gente poderia estar juntos na Seleção. Graças a Deus, quatro anos depois a gente está aqui, eu estou junto com ele. É motivo de muita alegria estar aqui na Seleção, juntamente com um companheiro de vida, um amigo. Acho que essas coisas ficam marcadas na nossa memória, no nosso coração.

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Marlon Gomes lembra história de um Andrey Santos difícil de acordar

Depois, foi a vez de Marlon Gomes. Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, o jogador do Shakhtar Donetsk se disse muito feliz por reencontrar ex-companheiros de Vasco e das categorias de base da própria Seleção. Ele lembrou o período em que dividia alojamento com Andrey Santos, a quem dedurou como sendo díficil de acordar.

— A gente morava no alojamento juntos. Todo mundo tinha sua cama e colocava seus alarmes, e o Andrey era o único que não acordava; tinha que ir na cama dele desligar o alarme, todos os dias. Teve um dia que ele acordou, acho que pra tomar um açaí aí na Barreira (do Vasco, favela que fica ao lado de São Januário), depois da escola. Eu encontrei ele (mais tarde) no jantar e ele falou "caraca, tu nem me acordou", e eu falei "pô cara, acordei, você tava muito quieto, não quis te acordar", e ele "caraca, tu é muito mentiroso, eu tava tomando açaí lá na favela" —, divertiu-se Marlon Gomes.

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