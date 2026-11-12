A Ucrânia está oficialmente em guerra desde fevereiro de 2022, quando tropas da Rússia iniciaram uma invasão ao país. Por causa disso, no início o futebol por lá precisou ser suspenso, e uma série de jogadores estrangeiros acabaram deixando a Ucrânia por causa do conflito. Com o passar do tempo, os clubes foram se adaptando à situação e a atrair novos atletas. Um deles é Marlon Gomes, ex-Vasco e que chegou ao Shakhtar Donetsk em 2024. Nesta quinta-feira (12), o meio-campista falou sobre a trajetória e as dificuldades para disputar partidas e para se apresentar à Seleção Brasileira, com viagens por terra para cruzar fronteiras e logísticas muito mais longas.

➡️Andrey Santos e Marlon Gomes relembram os tempos de Vasco

— A situação na Ucrânia é um pouco difícil. Devido à guerra, não pode ter tráfego aéreo, então morei um tempo em Kiev… Kiev é uma cidade maravilhosa, muito bonita, mas com a guerra começou a ter alguns ataques. Hoje, com a Champions League, a gente fica em Lviv, que é uma cidade mais perto da fronteira com a Polônia, para que a gente possa sair mais rápido para jogar as competições europeias. Mesmo assim, com a fronteira é uma situação complicada — ressaltou Marlon Gomes, em entrevista concedida em Singapura, onde o Brasil se prepara para os amistosos com Japão, no sábado (14), e com os donos da casa, na próxima terça-feira (17).

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Marlon Gomes foi um dos últimos a conseguir se apresentar ao técnico Carlo Ancelotti, e ele explicou o motivo.

— Estava eu e o Alisson (Santana, companheiro de Shaktar e também convocado). Para a apresentação a gente saiu de manhã cedo, pegamos talvez sete horas de van, ou oito, devido à fronteira. Chegamos à Polônia, pegamos um voo para Istambul (na Turquia), fizemos uma conexão em Istambul… Não lembro quanto tempo de voo, mas foi longo. Depois de Istambul para Singapura, também um voo muito longo.

O jogador diz que essa logística pesada aparece também nos jogos do Shakhtar Donetsk na Uefa Champions League. Por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, o time tem mandado os jogos em Londres, no estádio do Chelsea.

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— Com qualquer jogo em competição europeia o Shakhtar passa por isso, essa dificuldade. E não só o Shakhtar, mas qualquer time ucraniano que disputa alguma liga europeia. No começo era muito difícil vivenciar isso tudo, mas creio que serviu de aprendizado em algum momento da minha vida. Hoje eu estou bastante adaptado, estou bem adaptado, quando os brasileiros novos chegam lá eu ajudo.

Em Singapura, Marlon Gomes concedeu ótima entrevista pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Marlon Gomes admite início difícil na Ucrânia

O jogador admitiu que o começo no novo clube foi difícil, mas disse que fez tudo de forma pensada e que não se arrepende.

— Minha decisão sobre o Shakhtar é uma decisão sobre quem eu sou na vida. Sou um cara que arrisca bastante. No Shakhtar, claro, eu tive medo de arriscar e tive medo por conta do país em guerra, mas fui com medo mesmo. Sempre fui um cara que arrisca muito; com 14, 15 anos eu tive minha filha, e agradeço hoje a Deus o presente que ele me deu lá atrás. Acho que sem ela eu não conseguiria estar vivendo hoje este momento. Jogador jovem, certo status, certo dinheiro, jogando num grande clube como o Vasco da Gama, cria do Rio de Janeiro… Acho que não poderia me dar bem se não tivesse maturidade cuidando da minha filha.

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Na sequência, Marlon Gomes agradeceu muito ao suporte que sempre teve da família. E se disse feliz por cumprir agora uma promessa que fizera para a mãe.

— No começo eu não entendi, com 15 anos, tudo muito novo pra mim, eu não tinha condições financeiras de ter um filho naquela época, não entendi os planos de Deus também. Quando minha mãe soube, a gente chorou junto, eu, ela e a mãe da minha filha. Naquela época eu fiz uma promessa pra ela, que eu ia mudar a nossa vida. Não falei da boca pra fora, porque graças a Deus as coisas, devagarzinho, vieram acontecendo. Falei pra ela que eu seria um grande jogador, um homem de respeito, um grande jogador no Vasco da Gama. Fiz várias promessas, e a última é que eu seria jogador da Seleção Brasileira. Quando eu recebi a notícia (da convocação), eu liguei pra ela e pensei nas promessas que fiz lá atrás. A gente chorou bastante.

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Em Moscou, EUA tentam mediar fim da guerra entre Rússia e Ucrânia

O conflito entre os dois países, que se arrasta há quatro anos e meio, pode começar a ter uma trégua, ou mesmo o início de um desfecho, a partir desta quinta-feira. O governo dos Estados Unidos enviou dois representantes a Moscou, capital da Rússia, para conversar com autoridades e se reunir com o presidente Vladimir Putin.

Entre os integrantes da comitiva está o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner. A viagem acontece dois dias depois de negociadores russos, ucranianos e americanos se reunirem nos Emirados Árabes Unidos, mas sem avançarem muito para uma solução.

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Jared Kushner (centro), genro de Donald Trump, está em Moscou em meio a negociações sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. (Foto: Igor Ivanko/AFP)

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