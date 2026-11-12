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Sondado pelo Flamengo, Douglas Santos apresenta bons números defensivos no Zenit

Aos 32 anos, jogador do Zenit se destaca pela eficiência nos duelos, precisão nos passes e aproveitamento nos cruzamentos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 15:42
Atualizado há 1 minutos
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Douglas Santos, do Zenit, foi sondado pelo Flamengo
Douglas Santos, do Zenit, foi sondado pelo Flamengo (Foto: Arquivo Pessoal)

Sondado pelo Flamengo para a próxima temporada, Douglas Santos apresenta números que ajudam a entender o interesse rubro-negro. O lateral-esquerdo de 32 anos, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, disputa sua oitava temporada pelo Zenit, da Rússia, e se destaca pela eficiência defensiva.

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De acordo com o Sofascore, Douglas Santos disputou 16 partidas na temporada 2026/27, sendo nove como titular, com um gol e uma assistência. O lateral acumula 87% de acerto nos passes e 39% nos cruzamentos, com nota média de 6,97.

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Defensivamente, o jogador registra 64 bolas recuperadas e venceu 60% dos duelos que disputou. Os números evidenciam a capacidade de Douglas Santos de contribuir tanto na proteção defensiva quanto na construção das jogadas pelo lado esquerdo.

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Revelado pelo Náutico e com passagem pelo Atlético-MG, o lateral está no futebol europeu desde 2016. Chegou ao Zenit em 2019, após três temporadas pelo Hamburgo, da Alemanha.

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Números de Douglas Santos, sondado pelo Flamengo, no Zenit
Números de Douglas Santos, sondado pelo Flamengo, no Zenit (Foto: Arte/Lance!)

Douglas Santos recuperou espaço na Seleção Brasileira

Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, Douglas Santos passou nove anos sem ser convocado para a Seleção Brasileira principal. O retorno aconteceu em setembro de 2025, sob o comando de Carlo Ancelotti, com quem conquistou a titularidade durante a Copa do Mundo de 2026.

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O lateral também está entre os convocados para os amistosos contra Japão e Singapura nesta Data Fifa de novembro.

Em entrevista ao ge nesta quinta-feira (12), Douglas Santos confirmou conversas entre o Flamengo e seu empresário e revelou que parte de sua família torce pelo Rubro-Negro.

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O jogador tem contrato com o Zenit até junho de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada mediante o cumprimento de metas contratuais. Atualmente, o Flamengo conta com Alex Sandro e Ayrton Lucas para a lateral esquerda. Ainda não há proposta oficial pela contratação de Douglas Santos.

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