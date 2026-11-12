Sondado pelo Flamengo, Douglas Santos apresenta bons números defensivos no Zenit
Aos 32 anos, jogador do Zenit se destaca pela eficiência nos duelos, precisão nos passes e aproveitamento nos cruzamentos
Sondado pelo Flamengo para a próxima temporada, Douglas Santos apresenta números que ajudam a entender o interesse rubro-negro. O lateral-esquerdo de 32 anos, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, disputa sua oitava temporada pelo Zenit, da Rússia, e se destaca pela eficiência defensiva.
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De acordo com o Sofascore, Douglas Santos disputou 16 partidas na temporada 2026/27, sendo nove como titular, com um gol e uma assistência. O lateral acumula 87% de acerto nos passes e 39% nos cruzamentos, com nota média de 6,97.
Defensivamente, o jogador registra 64 bolas recuperadas e venceu 60% dos duelos que disputou. Os números evidenciam a capacidade de Douglas Santos de contribuir tanto na proteção defensiva quanto na construção das jogadas pelo lado esquerdo.
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Revelado pelo Náutico e com passagem pelo Atlético-MG, o lateral está no futebol europeu desde 2016. Chegou ao Zenit em 2019, após três temporadas pelo Hamburgo, da Alemanha.
Douglas Santos recuperou espaço na Seleção Brasileira
Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, Douglas Santos passou nove anos sem ser convocado para a Seleção Brasileira principal. O retorno aconteceu em setembro de 2025, sob o comando de Carlo Ancelotti, com quem conquistou a titularidade durante a Copa do Mundo de 2026.
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O lateral também está entre os convocados para os amistosos contra Japão e Singapura nesta Data Fifa de novembro.
Em entrevista ao ge nesta quinta-feira (12), Douglas Santos confirmou conversas entre o Flamengo e seu empresário e revelou que parte de sua família torce pelo Rubro-Negro.
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O jogador tem contrato com o Zenit até junho de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada mediante o cumprimento de metas contratuais. Atualmente, o Flamengo conta com Alex Sandro e Ayrton Lucas para a lateral esquerda. Ainda não há proposta oficial pela contratação de Douglas Santos.
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