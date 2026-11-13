O Brasil deverá ter novidades para enfrentar o Japão neste sábado (14), a partir das 7h15 (de Brasília), em Singapura. No último treino antes da partida, o técnico Carlo Ancelotti armou a escalação da Seleção com uma mudança na defesa e com três jogadores no meio-campo. E um deles é o atacante Rayan.

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Antes da atividade, o técnico Carlo Ancelotti preferiu não revelar o time que irá a campo para o penúltimo amistoso do ano, mas admitiu que jogará no 4-3-3 — ele tem preferido o esquema com quatro atacantes — e que avalia colocar Rayan no meio-campo.

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— Fizemos testes nos treinos para ver os jogadores em posições distintas, testamos o Rayan nesta posição, como meio-campista esquerdo. Fez um bom trabalho, ele mostrou que pode jogar aí, como pode jogar o Andrey. (Rayan) nos deu, a mim pessoalmente, uma impressão muito boa, porque é um jogador que tem muito potencial, forte, comprometido, focado no jogo — declarou Ancelotti, em entrevista coletiva.

E quando ele foi comandar o treino, armou o time com Andrey Santos, Bruno Guimarães e o ex-atacante do Vasco no meio-campo. E Carlos Augusto, que treinara entre os titulares na atividade de quinta-feira, voltou a ser o escolhido para a lateral-esquerda.

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Assim, a provável escalação da Seleção para enfrentar o Japão tem Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estevão, Raphinha e Vini Jr.

A intenção de Ancelotti é que os dois últimos amistosos deste ano sejam também os últimos para testes mais amplos de jogadores. O técnico vai mandar um time mais cascudo para enfrentar os japoneses, adversário mais forte desta Data Fifa, e aproveitar o jogo com Singapura, na próxima terça-feira (17) para dar mais tempo aos jovens.

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Rayan (esq.) deve fazer estreia como meia na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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