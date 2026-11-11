O volante André, do Corinthians, revelou que o técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, conversou com ele sobre Clarence Seedorf durante a apresentação para os compromissos da Data Fifa de novembro. O treinador italiano aproveitou a ligação com o comandante corinthiano para brincar com o jovem jogador.

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Ancelotti trabalhou com Seedorf no Milan, da Itália, período em que conquistaram títulos importantes, incluindo duas edições da Liga dos Campeões. Durante a conversa, o treinador da equipe nacional relembrou o ex-comandado e destacou suas características como jogador.

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— Ele ali (Ancelotti) veio brincar comigo que o Seedorf foi jogador dele e disse que é um jogador muito forte. A gente conversou sobre isso e ele estar me convocando mostra que estou sendo visto. Para mim, isso importa bastante. (Vamos encarar os jogos) da melhor maneira. Acredito que, se Deus quiser, vou ter a minha oportunidade. Assim que eu entrar, dar meu melhor e fazer o que sei desde criança — afirmou à CBF TV.

A convocação marca um momento especial para André, que ganhou espaço no elenco profissional do Corinthians e agora busca aproveitar a oportunidade na equipe nacional. O volante destacou a surpresa e a felicidade ao descobrir que estava entre os escolhidos por Ancelotti.

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— Estou me sentindo feliz demais por esse momento que está acontecendo na minha carreira. Claro que, no começo, quando a gente vê o nome, a gente fica surpreso e feliz também. Fiquei surpreso sim com essa convocação e, como vocês dizem, é um ciclo novo, de renovação, e estar fazendo parte desse começo é muito importante — disse.

Antes de se apresentar à Seleção Brasileira, André também procurou informações com companheiros do Corinthians que já haviam sido convocados.

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– Conversei com o Breno (Bidon), Matheuzinho e Hugo. Eles me tranquilizaram de primeira mão e falaram que todo mundo os acolheu da melhor maneira. Acredito que comigo não será diferente — seguiu.

André, do Corinthians, revelou suas principais referências no futebol durante entrevista à CBF TV (Foto: Divulgação/CBF)

Despedida do Brasil na temporada

A Seleção Brasileira encerra sua temporada de 2026 com dois amistosos durante a Data Fifa de novembro. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Japão no sábado (14) e, na sequência, encara Singapura, na terça-feira (17). Os confrontos serão as últimas oportunidades do treinador para observar os jogadores em partidas oficiais neste ano.

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Diante de Singapura, Ancelotti deverá aproveitar a oportunidade para realizar testes e avaliar novas opções no elenco. A seleção anfitriã ocupa a 149ª posição no ranking da Fifa e será o adversário de pior colocação enfrentado pelo Brasil em mais de três décadas.