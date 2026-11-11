A expectativa pela Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil já movimenta jogadoras de diferentes seleções. Com o sorteio dos grupos marcado para 11 de dezembro, atletas como a brasileira Gio Garbelini, a espanhola Alexia Putellas e a australiana Sam Kerr não escondem a ansiedade para conhecer os caminhos de suas equipes no torneio.

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Em entrevista à Fifa, as jogadoras falaram sobre a expectativa de descobrir os adversários, as cidades onde vão disputar as partidas e o início de uma preparação mais direcionada para o Mundial. Para Gio, independentemente de quem estiver do outro lado, o compromisso da Seleção Brasileira será o mesmo.

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— Estou muito ansiosa. Acho que todo mundo está. Estamos com muita vontade de saber as equipes que vão estar no nosso grupo. Qualquer seleção que nos caiba, vamos dar a nossa vida, dar tudo em campo, como sempre fizemos. Estamos com muita, muita vontade de saber logo — afirmou a brasileira.

Gio Garbelini é uma das apostas de Arthur Elias para a Copa de 2027 (Foto: Reprodução/Fifa)

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Alexia Putellas sobre os primeiros jogos: 'Borboletas no estômago'

Três vezes vencedora da Bola de Ouro, Alexia Putellas também demonstrou entusiasmo com a proximidade do sorteio. A meio-campista da Espanha contou que já começa a imaginar os primeiros compromissos da seleção no torneio e reconheceu a ansiedade que acompanha a expectativa.

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— Tenho muita vontade porque já começas a te concentrar no primeiro jogo, contra quem jogarias, no segundo, onde seria. Isso já te faz sentir aquelas borboletas no estômago. Quero que o tempo avance logo, mas, ao mesmo tempo, não, porque quero aproveitar cada momento, cada concentração. Estou com muita vontade — declarou.

Alexia Putellas é uma das referências da Espanha (Foto: Reprodução/Fifa)

Companheira de Alexia na seleção espanhola, Patricia Guijarro também está ansiosa para conhecer os adversários. A jogadora afirmou que gostaria que o sorteio acontecesse logo para começar a visualizar os confrontos e as sedes em que a Espanha estará.

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— Tenho muita vontade. Vejo isso muito longe. Adoraria que fosse mais cedo para saber quem vamos enfrentar e em quais sedes estaremos. Tenho muitíssima vontade que chegue logo, passe rápido para que dia 11 de dezembro eu esteja aí atenta — disse.

Sam Kerr destaca importância do sorteio

Uma das principais referências da seleção australiana, Sam Kerr destacou como a definição dos grupos muda a perspectiva das equipes sobre o torneio. Segundo a atacante e capitã da seleção, o sorteio permite iniciar uma preparação mais específica, com observação dos adversários e planejamento das viagens.

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— Quando o sorteio acontece, tudo fica muito mais empolgante. Você pode começar a planejar, observar algumas jogadoras e equipes e conhecer as cidades onde vai jogar. Definitivamente, isso aumenta a expectativa. Mal posso esperar para saber contra quem vamos jogar — afirmou.

Capitã da seleção da Austrália, Sam Kerr é amplamente conhecida como uma das maiores jogadoras de futebol atualmente (Foto: Reprodução/Fifa)

A atacante ainda brincou com a possibilidade de reencontrar adversários frequentes em Copas do Mundo.

— Provavelmente vamos pegar alguém como Suécia, Nigéria ou Estados Unidos. Sempre parece que enfrentamos as mesmas seleções no Mundial. Mas estou ansiosa. Vai ser muito bom — completou.

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A companheira de Sam Kerr na Austrália, Steph Catley, também ressaltou que o sorteio ajuda a transformar a expectativa em preparação. A defensora lembrou que a equipe ainda busca uma boa posição no ranking mundial para ficar em um pote favorável e evitar um grupo complicado.

— O sorteio realmente faz a gente começar a pensar no torneio. Agora ainda parece um pouco distante, porque há muita coisa acontecendo no futebol de clubes e também nos amistosos. Ainda estamos tentando melhorar nossa posição no ranking para ficarmos em um pote razoável. Mas, assim que o sorteio acontece, você começa a imaginar os jogos contra determinadas equipes e jogadoras. Fica mais empolgante — explicou.

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Catley também recordou as experiências anteriores da Austrália em Copas do Mundo e afirmou que o grupo está acostumado a enfrentar desafios difíceis.

— Acho que, nas últimas Copas do Mundo, talvez em todas de que participei, estivemos no grupo da morte. Então estaremos preparadas para qualquer coisa — completou.

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Argentinas também vivem expectativa pelo sorteio

Entre as representantes da Argentina, Aldana Cometti contou que acompanha o sorteio de perto, inclusive com a família. A defensora lembrou que, nas edições anteriores, costumava reunir os parentes diante da televisão ou de um tablet para acompanhar a definição dos grupos e calcular os possíveis adversários.

— Estamos todas muito animadas e com muita vontade de saber quem vamos enfrentar. Já me aconteceu, nos Mundiais anteriores, de ficar muito ligada com a minha família, na televisão ou no tablet, fazendo contas. Pensamos em quais grupos podemos cair, quais seriam mais convenientes e em quais cidades gostaríamos de estar. Minha família gosta muito de viajar e sempre procura saber quais destinos poderíamos conhecer. Vivo esse momento muito de perto com eles e também com as meninas no grupo de WhatsApp. Acho que será um momento muito bonito — contou.

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Florencia Bonsegundo também recordou a experiência de acompanhar a definição dos grupos ao lado das companheiras. Para a atacante, além dos adversários, as cidades e os deslocamentos terão papel importante na expectativa das seleções.

— Estou ansiosa pelo sorteio. Lembro do anterior, quando ficávamos conectadas o tempo todo com as colegas, acompanhando quem poderia cair no nosso grupo e pensando nos possíveis caminhos. Mais perto da data, vamos ficar ainda mais envolvidas nisso. As cidades e os destinos também serão fundamentais. Oxalá seja pertinho da Argentina — afirmou.

Bonsegundo atuou contra o Brasil no amistoso de outubro e marcou gol (Foto: Reprodução/Fifa)

Como vai funcionar o sorteio da Copa do Mundo Feminina?

O sorteio dos grupos será realizado em 11 de dezembro, às 13h30 (de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. As 32 seleções participantes serão distribuídas em quatro potes, de acordo com o ranking mundial feminino da Fifa atualizado após a Data Fifa de novembro.

O Brasil, país-sede, já tem posição definida: será o cabeça de chave do Grupo A, na posição A1. As outras sete seleções mais bem colocadas no ranking ocuparão as demais vagas do primeiro pote. Os potes seguintes serão preenchidos de acordo com a classificação das equipes, enquanto o último também terá três espaços reservados às seleções que conquistarem a vaga na repescagem, prevista para fevereiro e março de 2027.

Cada grupo terá uma seleção de cada pote. O regulamento também prevê restrições para evitar, sempre que possível, o encontro de equipes do mesmo continente na primeira fase. A exceção será a Europa, que terá entre 11 e 12 representantes no Mundial e, por isso, poderá contar com até duas seleções europeias em algumas chaves.

Outro direcionamento do sorteio envolve as quatro seleções mais bem colocadas no ranking. A regra busca impedir que elas se enfrentem antes da semifinal, desde que avancem na liderança de seus respectivos grupos. Nesse cenário, as duas primeiras colocadas do ranking só poderão se encontrar em uma eventual final. Confira todas as regras!