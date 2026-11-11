Cafu visita Marrocos e avalia preparação do país para a Copa do Mundo de 2030

Cafu esteve no Marrocos para uma visita de quatro dias que reuniu compromissos ligados ao futebol, atividades sociais e passeios por pontos históricos do país. A convite da Royal Air Maroc e do Escritório Nacional Marroquino de Turismo (ONMT), o ex-capitão da Seleção Brasileira passou por Casablanca, Rabat e Marrakesh e conheceu parte da estrutura que está sendo preparada para a Copa do Mundo de 2030, que terá o país como uma das sedes ao lado de Espanha e Portugal.

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Um dos principais compromissos da viagem foi a visita ao Complexo de Futebol Mohammed VI, em Salé, na região de Rabat. No local, Cafu conheceu as instalações utilizadas na preparação da seleção marroquina, os Leões do Atlas, e observou de perto o investimento do país no desenvolvimento do futebol.

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Cafu viajou a convite da Royal Air Maroc e do Escritório Nacional Marroquino de Turismo (ONMT) (Foto: André Fontana)

Ao falar sobre a estrutura encontrada, o pentacampeão demonstrou confiança na capacidade marroquina de receber o torneio.

— Eu vejo que eles estão se preparando para isso. O Marrocos tem condições de realizar uma Copa do Mundo fantástica. Estrutura tem para isso — afirmou Cafu.

A visita também teve uma agenda voltada à inclusão social. Em Casablanca, o ex-jogador esteve na Dar Al Atfal Sidi Bernoussi, instituição de acolhimento infantil da Associação Beneficente Sidi Bernoussi. Durante o encontro, conheceu as instalações e participou de uma atividade de futebol com as crianças.

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— O futebol aproxima pessoas, cria oportunidades e pode ser o ponto de partida para mudanças sociais profundas. No Brasil ou no Marrocos, o importante é que as crianças tenham apoio e oportunidades reais para realizar seus sonhos — declarou.

Cafu destaca crescimento do Marrocos

Cafu e esposa passeando por Marrocos (Foto: André Fontana)

A passagem pelo país também marcou o reencontro de Cafu com Marrocos. O ex-lateral já havia visitado o destino anteriormente e, desta vez, percebeu mudanças na estrutura e no desenvolvimento local.

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— Eu estive no Marrocos há alguns anos e, voltando agora, posso confirmar aquilo que eu já imaginava: um grande crescimento e um acolhimento único — disse.

A programação incluiu pontos importantes da história e da cultura marroquina. Em Casablanca, Cafu visitou a Mesquita Hassan II, construída às margens do Oceano Atlântico e inaugurada em 1993. Já em Marrakesh, percorreu a medina histórica, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, e conheceu o palácio Dar El Bacha, que atualmente abriga o Museu das Confluências.

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O roteiro também passou pelo deserto de Agafay, região de paisagens áridas próxima a Marrakesh. Cafu esteve acompanhado da esposa, Mariah Morais, durante a viagem.

Cafu e Mariah no museu do futebol (Foto: André Fontana)

Marrocos se prepara para a Copa do Mundo de 2030

A Copa do Mundo de 2030 será organizada por Marrocos, Espanha e Portugal. Argentina, Paraguai e Uruguai também receberão partidas comemorativas do centenário da competição.

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A visita de Cafu ocorreu no contexto da ampliação da operação da Royal Air Maroc entre São Paulo e Casablanca. Em 29 de outubro, a companhia inaugurou a quinta frequência semanal da rota, que conecta o Brasil ao principal centro de operações da empresa no Marrocos.