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Papo com Helio Castroneves: Já pensando em 2027 na IndyCar

Modalidade está às portas de mudança técnica muito grande, a introdução do novo carro em 2028

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 10:58
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Helio Castroneves é presença garantida na Indy 500 de 2027
Helio Castroneves é presença garantida na Indy 500 de 2027 (Foto: Penske Entertainment)

Olá, amigos, tudo bem? Neste final de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, certamente o Autódromo Municipal José Carlos Pace está em festa. Não poderia ser diferente, principalmente porque, depois de muito tempo, teremos dois brasileiros disputando a prova em Interlagos. É uma alegria muito grande ver Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara nessa jornada tão importante. Desejo toda a sorte do mundo para eles.

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Enquanto isso, estou aqui em Madri, na Espanha, cumprindo uma agenda de compromissos, vindo dos Estados Unidos, para onde viajei logo depois da rodada de Cascavel. Foi um período muito proveitoso, uma vez que, entre outras coisas, alinhamos pontos fundamentais na Meyer Shank Racing (MSR) para a temporada 2027 do NTT IndyCar Series.

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Como já contei aqui, todos os esforços da equipe estarão concentrados na IndyCar no ano que vem, sem a disputa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, temporariamente. Foi uma decisão difícil porque a MSR tem um histórico incrível no campeonato de protótipos, mas foi a melhor decisão para o momento atual. A IndyCar está às portas de uma mudança técnica muito grande, que é a introdução do novo carro em 2028. Por causa disso, 2027 será um ano de transição e, digamos assim, de jornada dupla.

Em razão da mudança, em determinado momento trabalharemos simultaneamente na nos dois pacotes técnicos. Isso exigirá um comprometimento de recursos técnicos, financeiros e humanos por parte dos times. Para encarar de frente tudo isso, o planejamento precisa ser muito afinado com a realidade que se impõe. Nesse ponto, estou muito animado com nossa estrutura, que vem num crescimento constante desse 2022 e vai avançar mais rápido ainda nesse próximo período, que já está aí.

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Nossa dupla de pilotos para 2027 será composta pelo neozelandês Marcus Armstrong e o alemão Mick Schumacher. Como manifestei por diversas vezes ao longo do ano, a expectativa de vitórias da MSR em 2026 era grande, o que foi fantasticamente confirmada com a conquista da Indy 500 pelo Felix Rosenqvist, que nos deixou para ter Tony Kanaan como chefe na McLaren. Como peguei o gostinho de ganhar corridas como dono de equipe, eu queria mais. Porém, foi um ano impressionante para a MSR e ficamos orgulhosos pelo trabalho realizado e, tenham certeza, virá muito mais.

Stock Car do Milhão

Ainda na correria, na semana que vem já estarei de volta ao Brasil para uma prova obviamente especial, que é a Corrida do Milhão, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Nessa rodada válida pela 11ª etapa do Bradesco Stock Car Pro Series, Lincoln Oliveira e a Vicar novamente agitam a categoria, como foi a Corrida de Duplas em Brasília, agora com R$ 1 milhão para o vencedor.

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Independentemente do prêmio, que obviamente é especial, o público verá outra corrida emocionante, com vários candidatos à vitória, incluindo o trio da Mercado Livre Racing. O time comandado por Andreas Mattheis está mais do que maduro para voltar a vencer neste ano.

Forte abraço a todos e até semana que vem.

Stock Car amarela #06 com patrocínio Mercado Livre, fotografado por Jose Mario Dias.
Helio Castroneves na Stock Car (Foto: Jose Mario Dias/Mercado Livre Racing)
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